Cinco indígenas y dos policías resultaron heridos tras enfrentamiento en centro de Bogotá

Autoridades afirman que un grupo de emberas quiso colarse en TM, pero aborígenes dicen que riña inició luego de que a uno le retuvieron el documento.

El enfrentamiento, que se dio en presencia de algunos niños, quedó registrado en cámaras de seguridad de Transmilenio y de la calle 26.

Uno de los primeros videos muestra cómo algunos indígenas se enfrentaron verbalmente con un policía que intentó evitar que ingresaran al TM sin pagar el pasaje. En el cruce de palabras, una de ellos se pasó por debajo de la registradora.

En otras imágenes se logra ver en la calle 26 a varios indígenas que corren hacia la estación donde se presentó el problema.

Entretanto, un grupo más grande de policías, dentro de Transmilenio, intenta sacar a los aborígenes mientras que otros miembros de la comunidad ingresan a la estación subiendo por una de las puertas. En la gresca, los civiles empujan a uno de los agentes al carril donde transitan los articulados.

Según Orlando Queragama, uno de los indígenas lesionados, el hecho se presentó porque no le devolvieron el documento. “Entonces la policía me dijo: ‘Usted quiere problema conmigo’, y me empujó de la estación y me tiró al suelo”, relató.

Otros videos dan cuenta de lo que pasa después, cuando ambas partes se enfrentan físicamente con piedras, palos y bastones de mando.

Defensores de DD. HH., como Carmen Rosa Guerra, sostiene que a “un compañero al que le dispararon a mansalva y que está vivo de milagro”.

No obstante, las autoridades desmienten que algún uniformado haya disparado, y señalaron que reaccionaron así porque “llegaron más de 40 indígenas con garrotes, agarraron a golpes a los policías”.

Dos aborígenes fueron capturados.