Cinco mil contagios de COVID en Bogotá se dieron por reuniones familiares de diciembre

Recientemente el Distrito manifestó que unos cinco mil contagios nuevos de coronavirus se dieron por las reuniones de familia en la temporada decembrina .

#BogotáSigueCuidándose | Nuestro equipo de vigilancia epidemiológica ha identificado más de 6.000 brotes en #Bogotá, de los cuales 5.000 son brotes en familias ampliadas, es decir familiares que no viven en el mismo hogar, por eso insistimos evitar al máximos estas reuniones 🙏🏽 pic.twitter.com/eFB3SeJdX5 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 12, 2021

Al respecto, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, explicó cómo se llegó a esa conclusión: “cuando resulta un paciente positivo nosotros desplazamos a nuestros grupos de rastreo para que levanten un perfil epidemiológico, para saber cómo fue que se dio el contagio”.

Estas investigaciones demostraron que “a partir de noviembre los brotes se concentraron en los hogares” y lo comparó con el primer pico de la pandemia, donde “tuvimos más brotes institucionales: en centros geriátricos, en centros de protección social, etc”.

Desde el penúltimo mes del año se empezaron a dar estas reuniones y “por eso insistimos que en diciembre no se reunieran más allá del núcleo familiar”, añadió. No obstante, la medida no se acató.

(Le puede interesar: Bogotá volverá a tener cuarentena general desde este viernes 15 a las 8:00 p.m. )

Publicidad

Sobre la posibilidad de que los entes territoriales puedan gestionar la adquisición de vacunas, el funcionario explicó que, aunque el borrador de norma salió recientemente, “lo trabajaremos con toda seriedad” y recordó que “desde el año pasado el Distrito dijo que contaba con recursos para apoyar el proceso de vacunación”.

“Como Distrito miraremos esta propuesta de marco regulatorio con detalle y, si podemos hacer esfuerzos adicionales para ayudarle al gobierno nacional, lo haremos”, puntualizó.