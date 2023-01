Ciudadano denuncia supuesto abuso en zona de parqueo de Bogotá: “Terminé pagando $120.500”

Un ciudadano denunció un supuesto abuso en una zona de parqueo en Bogotá, luego de que dejara su carro a eso de las ocho de la mañana. Al salir, recalcó, lo encontró con un cepo.

“Yo terminé pagando $120.500. Me parece un abuso absoluto porque yo llegué temprano a una cita de trabajo y al salir a mediodía me encontré con el cepo puesto y, obviamente, descargué la plataforma y traté de pagar, no pude pagar; les mostré a los funcionarios que manejan el tema que no se había podido pagar, les dije ‘esto es un abuso’. La única forma para que me quitaran el cepo era pagando, obviamente, me tocó pagar en efectivo porque la plataforma no me dejaba pagar”, contó William Mejía, afectado.

Según su testimonio, cuando llegó y dejó su vehículo intentó hacer el pago por la plataforma, pero esta presentaba fallas. Asimismo, supuestamente, no encontró algún funcionario cerca para poder cancelar el dinero.

“Yo llegué, pregunté por los funcionarios y me dijeron: ‘ellos llegan a las 8:30’. Mi trabajo empezaba a las 8 de la mañana, tuve que dejar el carro en la zona de parqueo”, aseguró.

Debido a esta situación, el hombre pide a las autoridades revisar este tema, pues le parece un abuso con los usuarios.

“Aprovecho para hacer un llamado a la Personería Distrital de Bogotá para que investigue el abuso que se está cometiendo, no puede ser que una concesión para uso del espacio público se convierta en una excusa para que abusen de los usuarios”, dijo William en Noticias Caracol.

El llamado de los conductores es a que se resuelvan las fallas de la plataforma para poder hacer su pago o realizarlo después y que no se encuentren con un cepo luego de dejar su carro en la zona de parqueo.

Las zonas de parque pago en Bogotá operan, de lunes a sábado, entre las 8:30 a.m. y 10:00 p.m.