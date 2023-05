Ciudadano golpeó a dos delincuentes que le trataron de robar la motocicleta: impactante video

En redes sociales se volvió viral el momento en el que un ciudadano golpeó a dos criminales que intentaron robarle la motocicleta. Este hecho tuvo lugar en la localidad de Kennedy, situada al suroccidente de Bogotá .



En las imágenes se aprecia al momento en el que un sujeto a bordo de una motocicleta se detuvo y recogió a otra persona, que sería su compinche. Ellos dos estaban a punto de concretar el hurto de ese vehículo.

No obstante, no contaron con la heroica reacción del dueño de la moto quien, sin pensarlo dos veces, se lanzó sobre ellos, los tacleó y los tiró al piso.

De inmediato, los delincuentes trataron de ponerse de pie, pero el ciudadano agarró a uno de ellos y lo volvió a dejar sobre el asfalto. Fue en ese momento en el que más transeúntes se percataron de lo que estaba ocurriendo y se unieron a la golpiza a los criminales.

Según La Kalle , la Policía Metropolitana de Bogotá arribó a la zona y evitó que los ladrones fueran linchados por la enardecida comunidad.

Ladrón que intentó robarse moto en Kennedy casi termina linchado. El dueño de la moto reaccionó y lo tumbó mientras huía con otro delincuente. #Bogotá #Inseguridad pic.twitter.com/myOR9mg3es — Jeisson Vera (@JeissonfVera) April 10, 2023

Amenazan a dueña de una perrita robada

Mientras compraba algo de comer en un local del barrio San Francisco, en el sur de Bogotá, una persona inescrupulosa arrebató de una correa a Sol, una mascota de 7 meses, cuando era sostenida por su dueña, y se la llevó.

En entrevista con Caracol Ahora, Laura Saray Estada, propietaria de la perrita robada en Bogotá, conversó sobre los detalles del hurto y los encuentros que ha tenido con las autoridades y los delincuentes.

Estrada asegura que, desde el sábado 13 de mayo de 2023, día en el que se robaron a su mascota, ella y su familia han recibido llamadas amenazantes por parte de algunas personas.

“Me han extorsionado y amenazado, que no me puedo acercar por donde robaron a mi perrita porque no responden por mí”, expresó Laura. En los contactos que ha tenido con quienes dicen tener a su mascota le han preguntado que cuánto daría por ella, a lo que entre forcejeos ella accedió a darle 300.000 pesos para que se la devolvieran.

Dice que fue citada para, supuestamente, devolverle a la perrita robada en Bogotá. Su hermana, que la estaba vigilando desde un sitio cercano, era la encargada de transferir el dinero.

En un intento por engañarla le dijeron a su hermana que la mascota ya había sido devuelta y, como ella no cayó en la mentira, a Laura le dijeron por teléfono que se llevarían a su familiar a “dar un paseíto” y que nunca más vería a Sol.