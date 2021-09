Claudia Bahamón fue víctima de ladrones en moto en el norte de Bogotá

La modelo y presentadora Claudia Bahamón fue víctima de un atraco en el norte de Bogotá .

“Mientras estaba yo ahí en la esquina pasó una moto muy cerca, me asustó. Me agarró de la cartera y empezó a jalarme sin parar la moto, pero no podía zafarla de mi cuerpo y él empezó andar andar, los carros empezaron a pitar y había mucho tráfico. Terminé metida, agarrada a la cartera, agarrada a la moto, que no paraba, entre los carros”, contó en sus redes sociales Claudia Bahamón.

Al final, le quitaron el celular. Le sucedió en la 85 con 15, en plena zona rosa.

Vea también: Los comediantes Diego Camargo y Tato Devia sufrieron violento atraco en Bogotá

Este difícil panorama de seguridad, que afrontan Bogotá y otras zonas del país, reunirá en una cumbre de seguridad nacional al fiscal, Francisco Barbosa; al ministro de Justicia, Wilson Ruiz; representantes de las altas cortes, Policía, y la alcaldesa Claudia López, para poner en sincronía las decisiones de la justicia y los delitos de mayor impacto.

Es que el tema de la reincidencia se ha convertido en el dolor de cabeza de las autoridades en el país. Desde el 12 de agosto han sido capturadas 2.098 personas por diferentes delitos, sin embargo, un 80%, equivalente a unas 1.800, fueron dejadas en libertad.