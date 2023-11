Claudia Bahamón vio cómo robaron “con pistola en la cabeza” a un ciudadano: “Duele y da mucha rabia”

La presentadora de televisión Claudia Bahamón fue testigo de un robo en un restaurante en el que ella estaba, en el norte de Bogotá. La persona asaltada fue un hombre que estaba en la mesa contigua a ella. “Duele ver la violencia directo a los ojos”, dijo en la historia que compartió en su cuenta de Instagram. Además, en un post, cuestionó la actitud de algunas personas que “normalizaron” lo sucedido e, incluso, culparon a la víctima por lo que ocurrió.



Los hechos, según el relato de la modelo, se dieron en la tarde del martes 21 de noviembre en la zona rosa de Bogotá.

Claudia Bahamón dijo que a la persona que estaba cerca de ella le pusieron la “pistola en la cabeza”. “La cobardía del robo a mano armada. Qué falta total de consideración hacia la vida y la integridad física de los demás. Duele y sí, también da mucha rabia”, agregó.

Historia tomada de la cuenta de Instagram de Claudia Bahamón

Pero la presentadora fue más allá de la denuncia y criticó que algunos “minimicen” los robos y también responsabilicen a las víctimas.

“Frases como ‘ah, pero menos mal no le pasó nada’ o ‘lo importante es que tiene salud’, demuestran muchas veces falta de empatía y comprensión hacia las personas que experimentamos situaciones de violencia”, indicó Claudia Bahamón.

Aseveró que “una pistola de frente o tan cerca a tu mirada como la que vimos varios hoy es una situación traumática para cualquiera”.

“Para mí es inaceptable reducir la impotente experiencia a un simple ‘menos mal que no le pasó nada grave’. Esta forma de pensar y hablar solo perpetúa la normalización de la violencia y la insensibilidad hacia las víctimas”, agregó Claudia Bahamón.

La modelo expresó que se negaba a “perpetuar la idea de que la violencia es algo común y aceptable en nuestra sociedad”.

Además, rechazó que haya quienes responsabilicen a las víctimas de los robos.

Expresiones como: “‘Es que para qué salen con esos relojes’, ‘la gente es bruta, como si no supieran…’, es igual que cuando le echamos la culpa de la violación o acoso sexual porque ‘para qué se puso una minifalda si sabe que es exponerse a eso’”, reflexionó Claudia Bahamón.

“¡No, no, no! Debemos dejar de normalizar situaciones de violencia y trabajar para construir una sociedad en la que la violencia sea rechazada y las víctimas sean escuchadas y apoyadas de manera adecuada”, concluyó.

No es la primera vez que Claudia Bahamón debe enfrentarse con situaciones de delincuencia en la capital colombiana.

En septiembre de 2021, la modelo contó que mientras estaba en una calle del norte de Bogotá “pasó una moto muy cerca, me asustó. Me agarró de la cartera y empezó a jalarme sin parar la moto, pero no podía zafarla de mi cuerpo y él empezó a andar, los carros empezaron a pitar y había mucho tráfico. Terminé metida, agarrada a la cartera, agarrada a la moto, que no paraba, entre los carros”. El hampón le robó el celular.