Claudia López anuncia que "retiraron" a policías del Esmad por agresión a dos periodistas en Suba

Una grave denuncia contra el Esmad hicieron dos periodistas que cubrían protestas este martes 29 de junio en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá.

“Me parece terrible que el ESMAD atente contra la libertad de prensa, me empujaron al piso súper fuerte y me pegaron una patada estando en el piso, me duelen mis rodillas, hubo varios heridos”, manifestó por medio de mensajes en redes sociales la periodista Katty Sánchez, que trabaja para RCN Radio.

En un video divulgado por las denunciantes, se ve cuando también integrantes del Esmad atacan a un joven que se movilizaba en bicicleta y le propinan varios golpes cuando este estaba indefenso en el suelo.

Otra de las agredidas es la periodista Alexandra Molina.

"Triste y muy triste que arremetan contra la prensa, sabiendo que somos de prensa porque nos identificamos”, indicaron las denunciantes.

Ante lo sucedido, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un video en el que el comandante (e), general Óscar Gómez Heredia, rechazaba las agresiones y aseguraba que los miembros del Esmad fueron separados de sus cargos.

Por su parte, la alcaldesa de la capital, Claudia López, dijo a través de Twitter: "rechazamos y tomamos medidas inmediatas sobre todo abuso de autoridad y acto de violencia. Lo ocurrido hoy en Suba es inaceptable. Los miembros del Esmad que abusaron de la fuerza fueron retirados y entran en investigación.

Este es el video con el que periodistas denuncian agresión del Esmad: