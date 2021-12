"Claudia López aquí es sincera": Petro luego de que alcaldesa pidiera perdón por masacre del 9S

El precandidato presidencial Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, luego de una relatoría, apoyada por Naciones Unidas, sobre lo sucedido la noche del 9 de septiembre de 2020, tras la muerte de Javier Ordóñez.

El informe concluyó que "ocurrió una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional", tras lo que Claudia López, entre lágrimas, señaló que asumía la responsabilidad “política e institucional” y pidió perdón a las familias de las víctimas.

“Doloroso hasta el alma, pero necesario para salvaguardar y recomponer nuestra democracia. El dolor que nos causa confirmar lo que denunciamos desde el 10 de septiembre del año pasado es profundo, pero no es ni en un gramo comparable al dolor que sienten y sentirán las víctimas de esta tragedia, sus familiares y amigos a quienes una vez más ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa, por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera”, manifestó Claudia López.

Pidió al presidente Iván Duque que, como comandante en jefe, también “reconozca la gravedad de lo ocurrido entre el 9 y el 11 de septiembre, que reconozca que las vidas de nuestros jóvenes se perdieron en medio de una masacre cometida por miembros de la Policía Nacional en Bogotá, en medio del uso abusivo, ilegítimo, inconstitucional con las armas de dotación portadas por algunos miembros de la Policía Nacional. Que se comprometa a acometer las recomendaciones de este informe empezando por hacer un acto genuino, no protocolario, no formal, no trivial, de reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido”.

A lo que este martes, 14 de diciembre, Gustavo Petro se refirió apoyando a la alcaldesa.

“Creo que Claudia aquí es sincera. La masacre de Bogotá no puede quedar en la impunidad. Le corresponde al próximo gobierno nacional la reestructuración más profunda de la policía para ponerla al servicio de los derechos, las libertades y la justicia”, trinó Petro.

