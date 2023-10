Claudia López: “Cuando no es el presidente, son dos candidatos del Nuevo Liberalismo” parando obras

En Bogotá arde el debate en torno a dos obras trascendentales en la capital: el metro y el corredor verde de la Séptima, que en las últimas horas sufrió un revés al ser suspendida la contratación. La alcaldesa Claudia López habló de la decisión del juez y cuestionó nuevamente al presidente Gustavo Petro.



La mandataria capitalina dijo en Noticias Caracol que la “tragedia bogotana son los políticos. Cuando no es el presidente y el petrismo, que lleva 5 años tratando de parar la primera línea del metro, son dos candidatos del Nuevo Liberalismo que acaban de convencer a un juez de que no deje hacer transporte público sobre la séptima, de que no pueda haber buses eléctricos, de que no pueda haber carriles exclusivos”.

“Si cada vez que alguien llega, sea al Concejo o sea a la alcaldía, para todo, sabotea, bota lo invertido a la caneca y vuelve a empezar, por eso es que no tenemos metro, por eso es que no tenemos buses eléctricos, porque ese saboteo nos hace mucho daño”, aseveró Claudia López.

La alcaldesa de Bogotá manifestó, sobre la suspensión del contrato del corredor verde de la Séptima, que “las decisiones de los jueces hay que cumplirlas, este es un Estado de derecho. Pero yo sí creo que el juez ha tomado una decisión equivocada”.

“Recordemos por qué se está pronunciando el juez. El juez se está pronunciando porque otra vez dos políticos en campaña, para lucirse y conseguir votos, del Nuevo Liberalismo, que quiero recordar tiene un candidato a la alcaldía, fueron a proponerle al juez que parara el corredor verde de la séptima”, recalcó.

Publicidad

Metro de Bogotá

De otro lado, Claudia López le dijo a Gustavo Petro “que eso que usted propone y presenta como un regalo generoso a Bogotá, ‘le regalo a Bogotá una línea subterránea, la pago 100%’, presidente, si eso no fuera un chantaje sino un regalo, usted le estaría dando esa financiación a la tercera línea del metro Bogotá, que empieza en Soacha, que beneficia a Bosa, a Ciudad Bolívar”.



“Si eso fuera un regalo, bienvenida la financiación del gobierno nacional 100% a la tercera línea, pero no es un regalo, es un chantaje que nos lo cantó su ministro de Transporte desde febrero, que nos dijo con toda claridad: ‘si Bogotá no acepta cambiar el contrato de la primera línea del metro, el resto de las obras se van a tener que suspender’. Y eso, presidente, es lo que ha hecho usted y su gobierno”, agregó.

Claudia López culminó diciendo que “prorrogar en los mismos términos actuales el contrato vigente (del metro de Bogotá) es jurídicamente imposible”.