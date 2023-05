Claudia López cuestiona la paz total: “Nueve meses de ingenuidad frente a grupos criminales”

Bogotá lanzó un comando especial de la Policía para enfrentar la delincuencia en puntos críticos de la ciudad. En el evento la alcaldesa Claudia López se refirió al reclutamiento de menores y a lo ocurrido con las disidencias de las FARC.

La alcaldesa no dudó en cuestionar lo que ha hecho el Gobierno nacional con las disidencias en el marco de la paz total, esto a propósito del cese al fuego y el asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo. Claudia López dijo que incluso este grupo ha reclutado a jóvenes de la primera línea en Bogotá.

“Un día que avancen, un día que defiendan, otro día que no defiendan, otro día que hay suspensión de operaciones ofensivas, otro día que ya no hay suspensión de operaciones ofensivas, nueve meses de decisiones erráticas, de ingenuidad frente a grupos criminales que no ven las ofertas de diálogo y paz total, ni de suspensión de actividades de nuestra fuerza pública como un acto generoso del Estado, sino que actúan de manera oportunista para aprovecharse, para incrementar el reclutamiento, el asesinato, la violación de derechos humanos”, señaló la alcaldesa Claudia López.

Sus declaraciones se dieron en el marzo del lanzamiento de un comando élite para atacar la criminalidad en Bogotá focalizado seis localidades y en 42 puntos de la ciudad.

Se trata de un grupo especial integrado por más de 170 uniformados de la Policía en diferentes especialidades inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal y algunos grupos especiales que buscan contrarrestar los principales crímenes en la ciudad que van en crecimiento. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril de 2023 se han presentado:

Hurto a personas: 43.035 casos

Hurto a automotores: 1.205

Hurto a residencias: 2.243

Homicidios: 340



Las localidades donde se centrará este comando élite son: Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy y Usaquén.

“Aquí ningún delincuente puede pretender copar espacios de la ciudad porque hay una fuerza pública, una Policía que estará respondiendo con contundencia a esta actuación ilícita”, manifestó el general William Salamanca, director de la Policía Nacional.

La alcaldesa Claudia López también se refirió al hacinamiento en las URI y estaciones de Policía, señalando que se están destinando policías que podrían estar patrullando en las calles y responsabilizó en gran medida al Ministerio de Justicia que, según la mandataria, está siendo desleal con alcaldes y gobernadores y que está engañando a la Corte Constitucional al no recibir presos en las cárceles del país y que esto estaría aumentando la criminalidad en las diferentes ciudades capitales.