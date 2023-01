Claudia López cuestionó papel que el Esmad ha tenido en el paro nacional

Aseguró que no se han cumplido los protocolos. Además, se reunió con el Concejo para hablar sobre sus iniciativas y dijo cuándo estaría listo un nuevo POT.

“No se han cumplido, en mi opinión, en todos los eventos que se han suscitado recientemente en la ciudad, los protocolos que ya existen sobre operación del Esmad. No solamente que haya que hacer unos nuevos, es que ni siquiera se están cumpliendo los que existen”, dijo la alcaldesa electa de Bogotá.

Asimismo, Claudia López pidió conciliar el tema de la dirección de la seguridad en la capital.

“La jefatura nacional de Policía está en cabeza del presidente de la República, y cuya jefatura de Policía en la Alcaldía está en cabeza del alcalde, pero tiene que haber una misma línea. De lo contrario, le queda muy difícil a esa institución tan importante saber cómo proceder. De manera que no solamente es importante saber quién -ya lo acordaremos con el señor presidente-, sino también cómo”, señaló.

Acerca del Plan de Ordenamiento Territorial, López afirmó que será un proceso concertado y estará listo en diciembre del próximo año.



