Claudia López culpa a Peñalosa del aumento en pasaje de Transmilenio, pero anuncia cambios

“Subió de facto $100, pero no lo anunció”, dijo la alcaldesa. Vea a quiénes no afectará este incremento.

Este miércoles se conoció que la tarifa de Transmilenio subirá a partir del 2 de marzo y se situará en $2.500 para Transmilenio y $2.300 para SITP.

Ante las críticas que esta alza provocó, Claudia López respondió: “la administración anterior subió de facto $100 Transmilenio en diciembre, pero no lo anunció”.

Y añadió: “Nos tocó hacer el anuncio e incluimos cambios: no subir la tarifa a 750.000 usuarios Sisbén, mayores y en discapacidad y ampliar el tiempo gratuito de transbordo de 95 a 110 minutos”.

#SiSubeTransmilenio TENEMOS que mejorar su calidad este año así: no cobrar el aumento a los usuarios más pobres para no afectar su ingreso y no perder usuarios, ampliar 21 estaciones, bajar el hurto y el acoso a mujeres en el sistema, y renovar la flota para bajar contaminación.

— Claudia López (@ClaudiaLopez) February 12, 2020