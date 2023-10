Claudia López defendió el metro de Bogotá y lanzó dardos a Petro: “No es el ego de un caudillito”

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Claudia López, alcaldesa de Bogotá, por supuestas irregularidades en la contratación del metro de Bogotá.



La indagación se da contra la mandataria y la senadora Angélica Lozano con el objeto de establecer si incurrieron en alguna irregularidad relacionada con el supuesto pago de coimas que, al parecer, adelantó el contratista de la primera línea del metro.

La alcaldesa Claudia López defendió la primera línea del metro, también habló de la etapa en la que se encuentra el proyecto y se despachó contra Gustavo Petro.

“No es el ego de un caudillito de turno lo que está en juego, es la vida y la productividad de Bogotá, que a su vez es el 33% de la vida y productividad de Colombia. Vamos a dejar el mito de que no tiene estudios y diseños, tiene todo, estudios diseños, contrato y ejecución, va al 25% de ejecución y no tiene reversa. Si quieren dar una discusión, esa decisión la van a tomar los bogotanos en las urnas el 29 de octubre, no una encerrona en China a espalda de los bogotanos”, dijo Claudia López.

La mandataria también aseguró que la primera línea del metro de Bogotá le ha costado “sangre, sudor y lágrimas”. Además, recalcó que la han difamado, precisamente, por defenderla.

“A mí que me ha amenazado la guerrilla por denunciarlos, los políticos corruptos por denunciarlos, los paramilitares por denunciarlos, nunca en mi vida me habían difamado ni acosado tanto que, por defender el metro de Bogotá, nunca. Y a mí me han amenazado corruptos de calibre… No voy a dejar parar el metro de Bogotá, punto final”, agregó la alcaldesa Claudia López.