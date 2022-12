Claudia López destaca los avances del metro de Bogotá y dice que “no hay que parar”

La alcaldesa Claudia López hizo un balance en Conversaciones de País de cómo termina la ciudad en el año 2022 en materia de empleo, seguridad, infraestructura, movilidad y otros indicadores. Entre otras, destacó los avances que ha tenido el metro de Bogotá. Y se refirió a las críticas por los numerosos frentes de obra de la ciudad.



“Esta ciudad está trancada porque las obras no se hacen. Se habla de las obras, pero no se hacen. Del metro estamos hablando hace 20 años. Por fin estamos ejecutando el metro. La primera línea del metro ya no es un proyecto, 4.500 personas están trabajando en ello”, explicó la primera autoridad de la capital.

“En dos años, con pandemia, con vacunación, con estallido social conseguimos e hicimos todos para la segunda línea del metro. Lo que le tomó 20 años a la primera línea”, agregó.

Sobre la posición del presidente sobre la primera línea del metro de Bogotá indicó: “Todo se puede cambiar, pero se atrasa, pero también cuesta más. Mi posición siempre ha sido la misma. Yo vine aquí a hacer, no a parar. El metro hay que hacerlo y no parar”, indicó.



“Durante esta alcaldía, dos líneas de metro y todas las entradas y salidas a Bogotá están mejorándose y ampliándose, porque la ciudad lo necesita, porque eso genera empleo”, puntualizó.

Vea aquí la entrevista completa de Claudia López en Noticias Caracol: