Claudia López dice que “contrato del metro lo firma la Empresa Metro de Bogotá, no la Presidencia”

Continúa la controversia tras la advertencia del Gobierno nacional a la alcaldesa Claudia López de suspender la financiación de obras de movilidad en la capital si no se aceptan las modificaciones propuestas por el presidente Gustavo Petro para que la primera línea del metro de Bogotá sea subterránea.

En las últimas horas, la alcaldesa López respondió al aviso que fue hecho concretamente por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

“Gracias a todos por querer y defender a Bogotá. Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir. Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. ¡Bogotá Región se respeta!”, expresó la alcaldesa.

Luego, la mandataria de los bogotanos trinó que el consorcio ML1, encargado de la ejecución del metro de Bogotá, respondió a la solicitud del presidente Gustavo Petro, indicando que no es viable modificar el contrato para hacerlo subterráneo.

“El contrato de la Línea 1 del metro lo firma la Empresa Metro de Bogotá, no la Presidencia. Saltarse otra vez a la Alcaldía no es respetuoso ni viable. La solicitud directa que hizo el Presidente al consorcio ML1 fue respondida: No es viable modificar el contrato para subterranizar”, trinó Claudia López.

El contrato de la Linea1 del metro lo firma la Empresa Metro de @Bogota no la Presidencia. Saltarse otra vez a la Alcaldia no es respetuoso ni viable.

No obstante, la alcaldesa anotó que están analizando la propuesta hecha por el presidente Petro de hacer la primera línea del metro subterránea.

“La Alcaldía siempre atenderá con respeto y diligencia cualquier solicitud del señor Presidente en el marco de la Ley y de sus facultades”, agregó la mandataria.

Las obras que estarían en riesgo

Diego Sánchez, director del IDU, habló de los cinco proyectos, entre ellos, la segunda línea del metro de Bogotá, que podrían verse afectados si el Gobierno nacional no los cofinancia con el 70% de los recursos. Para su financiación y ejecución se requieren $70 billones. Estas serían las obras: