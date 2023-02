Claudia López dice que el cambio no debe significar "obstruir y destruir": ¿dardos para Petro?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a pronunciarse sobre la intención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre modificar la primera línea del metro de la capital de la República y también habló de la problemática acerca de las plataformas de transporte.

Respecto al tema del metro de Bogotá, la alcaldesa Claudia López insistió en que los proyectos de la capital no dan espera. Ella defiende que esa primera línea debe ser elevada, como está planeada, mientras el jefe de Estado quiere que haya un buen tramo subterráneo.

“El metro de Bogotá había estado esperando por más de 60 años. No está esperando hoy, se está construyendo la primera línea del metro y este año contratamos la segunda línea hasta Suba y Engativá”, aseguró la alcaldesa, citada por Blu Radio .

En ese sentido, Claudia López añadió que “el Plan de Ordenamiento Territorial no podía seguir 17 años esperando, hoy es una realidad” y “se está ejecutando”.

Estas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá tuvieron lugar en medio del lanzamiento del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de la capital colombiana. Allí no solo habló de dicha área, sino del cambio, en lo que muchos interpretaron como una indirecta al presidente Petro.

“Que el cambio nunca signifique parar, obstruir y mucho menos destruir, que el cambio siempre signifique valor público y privado… mejoras”, sostuvo la mandataria.

En ese mismo espacio, Claudia López también se refirió a la regulación de las plataformas digitales de transporte, que ha sido objeto de polémica debido a un proyecto de ley del Gobierno que buscaría deshabilitar aplicaciones que ofrecen dicho servicio como Cabify, Didi y Uber.

La alcaldesa Claudia López hizo referencia a Mauricio Toro, quien lideró debates en torno a la regulación de las plataformas digitales de transporte y quien actualmente es el director del Icetex.

“Mencionaba a Mauricio porque lo vi batallar cuatro años en el Congreso para aprobar una ley que regule las aplicaciones. La ciencia y la tecnología en ningún momento de la humanidad se van a parar y prohibir, se tienen que regular, adaptar”, dijo la mandataria de los bogotanos.

"No es Bogotá la que está pidiendo que se cambie el metro”

Recientemente, la alcaldesa Claudia López se refirió en Blu Radio a la idea del presidente Gustavo Petro sobre la primera línea del metro . La mandataria aseguró que las obras ya han avanzado en un 18,26% y que el frente más avanzado del proyecto es el patio taller, ubicado en la localidad de Bosa.

La alcaldesa dice que las obras no van a parar porque Bogotá lleva "60 años de disputas inútiles". "La posición de la alcaldesa de Bogotá es que el metro no se para, el metro se hace. No es Bogotá la que está pidiendo que se cambie el metro, es el presidente Petro. Nosotros preferimos terminar la obra que causar cualquier retraso o cualquier sobrecosto. Atendemos la solicitud del presidente con respeto, pero no vamos a frenar", afirmó Claudia López.