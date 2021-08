Claudia López dice que negativa de Gobierno a comando contra bandas de migrantes “es un gran error”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció ante la decisión que tomó el Gobierno de rechazar el comando especial para identificar a los ciudadanos extranjeros que están delinquiendo en la ciudad: “Es un gran error”.

Aunque la mandataria capitalina dijo acoger y respetar la posición del Gobierno nacional, manifestó que no la comparte.

“Nos parece equivocada, nos parece que es permitir no solo el asalto a la seguridad sino a la buena fe de los colombianos y los bogotanos”, señaló.

Claudia López sostuvo que “creer que los criminales van a ir a la oficina de Migración en la 100 con 15, en el norte de Bogotá a identificarse para que los llevemos a la cárcel es un acto, cuando menos, de inocencia enorme que termina generando más impunidad, más zozobra”.

La alcaldesa señaló que “todas las nacionalidades tienen la inmensa mayoría de gente trabajadora, decente y honesta y una minoría criminal. A esa minoría criminal es a la que tenemos que judicializar, tenemos que presentar su identificación, su nombre, el delito que cometió y las pruebas del delito que cometió ante un fiscal”.

Por eso insistió en la importancia del “ comando conjunto con la Policía de Bogotá y Migración Colombia para poder en la calle hacer un operativo para identificar a colombianos y extranjeros que están delinquiendo, robando e incluso matando a ciudadanos”.

Si no se pueden identificar, agregó, “no hay judicialización, y sin judicialización no hay cárcel y la gente queda libre y en la impunidad y sigue cometiendo delitos, sean colombianos o sean extranjeros”.

“Si solo va la Policía y no tenemos los datos de Migración Colombia, la probabilidad de que en 36 horas, que es todo el plazo que tiene una autoridad, no podamos identificarlo y por lo tanto no podamos judicializarlo es muy alta y terminan quedando libres y eso genera impunidad y más inseguridad”, insistió Claudia López.

La alcaldesa subrayó que “los criminales, de cualquier nacionalidad, extranjeros, no van a ir a la oficina de la 100 con 15 en Bogotá de Migración Colombia a decir ‘hola, soy el criminal X, esta es mi banda Y, vengo a entregarme para que me lleven a la Fiscalía’”.

“Como no van a ir, porque están haciendo cosas ilegales e indebidas, entonces tenemos que salir a buscarlos en las calles”, dijo.

Claudia López reiteró que los migrantes que delinquen son conscientes de que “como tienen mayor impunidad toman más riesgos, son más violentos, usan más las armas, matan y después preguntan”.

Recordó el caso de los tres hechos registrados en los últimos diez días en Bogotá y donde el patrullero Humberto Sabogal murió en uno de ellos.

“Si eso hacen contra los policías, imagínense lo que harán contra ciudadanos”, expresó.

“Es un gran error. Es un gran error no trabajar de manera conjunta (…) Por la mañana nos dijeron que sí, por la tarde nos dijeron que no. Ni hacen ni dejan hacer, muy difícil así, realmente”, lamentó Claudia López.