Claudia López invita a vender el carro a quienes se quejan de impuestos por pico y placa más largo

Claudia López les respondió a quienes la critican por la ampliación del pico y placa en Bogotá, porque dicen que deben pagar los mismos impuestos por el vehículo que usarán menos entre semana con lo decretado: prohibir la circulación de carros, según la placa, entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m., con algunas exenciones.

“Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo”, les dijo a aquellos que reprochan la medida.

Sobre esta última opción, la alcaldesa afirmó que “si seguimos usando un vehículo una persona no hay vía que alcance, no hay ciudad que alcance, no hay planeta que alcance”.

“No compre un carro adicional, no compre moto, comparta su carro o pague por salir”, sugirió.

Para usar el carro compartido, las personas, tres o más, deben salir del mismo sitio y llegar al mismo destino.

Insistió en que “es una medida para que no nos quedemos sin ciudad y sin planeta. La contaminación del aire es real, mata a 2 mil personas al año, las matamos por quemar gasolina y diésel”.

Según Claudia López, “solo el 20% de los bogotanos tenemos carro, somos una minoría privilegiada que usa el 85% del espacio de movilidad. Si hay algo inequitativo en Bogotá es el uso de espacio público de movilidad”.

“No hay derecho, no es lógico, que el 20% de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100% de los bogotanos, eso no lo paga ningún impuesto”, recalcó.

Pico y placa los puentes festivos

Claudia López aseguró que “empezó con todo éxito la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, al fin tenemos esta figura que nos asocia”.

Sobre el primer puente festivo del año con pico y placa para el ingreso a Bogotá, resaltó que hubo “cero fatalidades, nadie murió en un accidente regresando”.

“El pico y placa regional fue un éxito”, insistió, al informar que se impusieron 1.038 multas de tránsito.

Otras alternativas al pico y placa

Además de la movilidad compartida, la alcaldesa de Bogotá instó a las empresas a modificar los horarios de ingreso y salida de los trabajadores.

También instó a usar transporte público, al recalcar que “lo que nos cuida del COVID no es usar carro, lo que nos cuida del COVID es vacunarnos”.

“El transporte público es mucho más seguro que un carro, las estaciones son ventiladas y abiertas, los buses están dispuestos con cámaras, ventanas, espacios de ventilación y hay obligación estricta de usar tapabocas”, dijo.