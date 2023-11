Claudia López lanzó nuevas pullas a Gustavo Petro: "¿No está contento con ser presidente?"

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a tocar el tema de la construcción de la primera línea del metro y le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. Según la mandataria, el jefe de Estado al parecer "no está contento" con su cargo.



Claudia López hizo estas declaraciones durante la entrega de los resultados de 'Bogotá Cómo Vamos', la encuesta de percepción ciudadana, en la Universidad Javeriana. "Pero una figura muy importante del país decidió volver las elecciones un referendo sobre su propuesta, que es el señor presidente de la República", afirmó la alcaldesa.

"Además, hasta último día no lo dijo. No, pues hagamos un plancito sobre el metro y sobre si cambiamos la primera línea del metro. Muchos, incluyéndome, duramos un año diciéndole. Presidente: ¡Usted es presidente! ¿No está contento con ser presidente? ¿Le parece poquito? Tanta lucha y ahora quiere volver a ser alcalde. No, la Alcaldía no está vacante, señor presidente, usted lo que se ganó fue la Presidencia. ¿Por qué no se ocupa de sus temas, de sus prioridades, de las regiones abandonadas, en vez de venir a tomar decisiones que ya tomamos en la Alcaldía?", agregó Claudia López.

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 8, 2023

Y es que semanas atrás la alcaldesa de Bogotá le pidió al presidente Gustavo Petro, quien estaba en ese momento en China, que no insista en parar el proyecto del metro de Bogotá, que este se llevará a cabo y que serían los ciudadanos de la capital los que decidirían en las urnas si quieren que este continúe o no.

"El presidente de China respeta a Colombia, respeta a Bogotá, respeta los contratos y no aceptó hablar con un jefe de Estado de un contrato de un municipio en América Latina, para eso no son las visitas de Estado", aseveró la mandataria local, días antes de las elecciones regionales que tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023.

El presidente, desde China, dijo que esta discusión ya no es sobre contratos o de cómo debería hacerse el metro de Bogotá, sino que se convirtió en una discusión política.

"Técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea dos fases: una elevada y otra subterránea, técnicamente es posible, jurídicamente también, la pregunta es políticamente, puntos suspensivos", acotó el jefe de Estado.

Para los expertos, en este momento, tanto el Gobierno nacional como el distrital deberían priorizar la ejecución de lo que ya se había contratado para la construcción del metro de Bogotá.