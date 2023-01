Claudia López le pide a Duque pasar de la “conversadera” a las soluciones

Dice que, mientras no lo haga, Bogotá seguirá sintiendo efectos del paro. También insta a líderes de la protesta a no convocar múltiples marchas en un solo día.

La alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, le pidió al presidente Iván Duque pasar de la “conversadera” y dar soluciones reales a las peticiones del comité del paro nacional.

“No solo se pide diálogo, sino concertación de soluciones. En lo que estamos es en un círculo vicioso en el que la gente reclama soluciones y el gobierno solo ofrece conversaciones. Y esa tensión, del gobierno nacional, la vemos reflejada en varias ciudades. Necesitamos que el gobierno nacional pase de la conversadera a las soluciones, porque de lo contrario la tensión va a seguir”, aseguró, enfáticamente, durante una entrevista en Noticias Caracol.

López dijo que ella está del lado de la ciudadanía, pues cree que los reclamos que se están haciendo son legítimos.

“Lo que hay es una gran prueba a nuestra democracia porque aquí todos los días asesinan a un líder social”, recalcó y agregó que lo que se le está pidiendo al gobierno, entre otras cosas, es “que se cumplan los acuerdos de paz, que no haya chuzadas, que en vez de que el Estado se dirija contra periodistas que hacen legítimamente labor, se dirija contra los encapuchados para saber quiénes son los infiltrados de las marchas”.

Pero también tuvo palabras contundentes hacia los líderes de la movilización. Aunque reiteró que defiende la protesta social, les pidió ser responsables con el número de marchas que convocan en un solo día.

“Los organizadores del paro deben tener una corresponsabilidad. Ellos convocan marchas en múltiples sitios y pierden completamente el control. Ellos la convocan, pero no tienen la capacidad de controlar que no se infiltren capuchos o violentos. Les hago un llamado a los organizadores del paro: sean conscientes de que, cuando convocan múltiples marchas en todo el país, al tiempo, dispersan la fuerza pública y pierden capacidad de control ellos de que no tengan infiltrados”, sostuvo.

Sobre emplear o no la fuerza del Esmad, la alcaldesa mayor explicó: "aquí hay dos extremos... uno quiere que estigmaticemos la protesta y entremos con el Esmad de una, no reconociendo la legitimidad de la protesta. Cuando el Estado hace eso, terminamos en muertos. Y el otro quiere que nunca intervenga el Esmad".

Finalmente, Claudia López defendió los protocolos que estableció para el manejo de las protestas y afirmó que la del martes fue una jornada mayoritariamente pacífica . Eso sí, reconoció que hay que mejorar en tres puntos:

1. Más gestores de convivencia.

2. Disminuir el tiempo de respuesta del Esmad antes los ataques violentos contra la fuerza disponible.

3. Más gestión de la Fiscalía para judicializar a los vándalos capturados.