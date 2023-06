Claudia López le reclama a Petro: “Le ruego que se tome en serio el tema de la seguridad en Bogotá”

La alcaldesa de Bogotá volvió a lanzarle pullas al presidente Gustavo Petro por el tema de los uniformados que no se han asignado para custodiar a la capital del país. “Pagamos por la formación de 1.500 policías para que los dejaran en la ciudad de Bogotá y nos los quitaron”, expresó Claudia López.

La mandataria de los capitalinos aprovechó el evento de posesión de la nueva comandante de la Policía Metropolitana , la brigadier general Sandra Hernández, para hablarle a Petro: “Señor presidente de la República, le ruego, le imploro, que se tome en serio el tema de la seguridad ciudadana en Bogotá”.

Dijo que la falta de los uniformados para mejorar la seguridad “es un acto infame de irrespeto, de desprotección a los bogotanos”.

En el pasado, Claudia López ya había hecho pública la intención de que “Bogotá tenga una policía propia”. “Creo de verdad que lo necesitamos, creo que las cuatro capitales del país más grandes podemos dar ese paso y deberíamos darlo. Bogotá ha invertido 600 mil millones de sus impuestos en la Policía Nacional, cuyo comandante en jefe es el presidente de la República, y la respuesta fue que nos tumbaron: pagamos por la formación de 1.500 profesionales de la Policía y hoy Bogotá, les quiero decir, no tiene 1.500 policías más, tiene 300 menos de los que tenía en el 2022”, subrayó en abril de este año.

Para combatir la impunidad insiste en la creación de otra cárcel distrital.

“He ofrecido 45 mil millones de pesos de los bogotanos para hacer otra cárcel distrital que funcione, no he logrado en tres años y medio que cinco ministros de Justicia me entreguen un lote de La Picota que es de su propiedad para hacer la cárcel. Entonces, así es muy difícil porque ni hacen ni dejan hacer, ni los ministros del gobierno Duque ni el ministro del gobierno Petro”, añadió.

En el evento de la entrega de mando a la brigadier general Sandra Hernández, que se celebró en la Plaza de Bolívar este viernes, López también criticó a la Policía por el atraco en el norte de la capital: “Que se tome más de 15 minutos para llegar a un atraco y un par de delincuentes pueda ponerse de ruana la carrera Séptima de Bogotá es simplemente inadmisible”.



¿Quién es la nueva comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá?

La brigadier Sandra Patricia Hernández Garzón es administradora policial egresada de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, especialista en Seguridad, en Investigación de Accidentes de Tránsito de la Escuela de Seguridad Vial y mágister en Criminología y Victimología de la Escuela de Postgrados de Policía.

Cuenta con más de 30 años de trayectoria institucional a nivel nacional e internacional.