Claudia López llora al recordar cuando perdió bebé con Angélica Lozano: "Un golpe tan duro"

Fue a inicios de 2021 cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la senadora Angélica Lozano, su esposa, vivieron uno de los momentos más duros en su matrimonio, la pérdida de su bebé.



En entrevista con Los Informantes , programa de Caracol Televisión, la mandataria capitalina contó que su sueño siempre había sido formar una familia y creía que si se lanzaba a la Alcaldía no lo iba a lograr. Sin embargo, fue su esposa quien terminó convenciéndola.

“Yo de hecho le dije: 'Angélica, yo no me quiero lanzar a la Alcaldía porque no se puede tener todo en la vida. O tenemos este trabajo o tenemos una familia’. Angélica me dijo: ‘Ay, Claudia, por favor, todas las mujeres de Colombia trabajan y son mamás. Este es un trabajo, será un trabajo muy difícil, pero igual vamos a trabajar y vamos a tener nuestra familia’”, recordó Claudia López.

Después de varios intentos, Claudia López y Angélica Lozano quedaron embarazadas en diciembre de 2020. “Desde el día uno le dije al médico que tenía una enorme ilusión de ser mamá, pero que lo único que estoy en la vida es bien casada, así que mi prioridad era Angélica. Si él me aseguraba que ella estaría bien y que no tendría riesgo, avanzábamos. Hicimos varios intentos y finalmente en diciembre de 2020 quedamos embarazadas”, narró.



La alcaldesa y su esposa decidieron tomarse cinco días de vacaciones para luego anunciar públicamente la noticia del embarazo. No obstante, terminaron perdiendo a su bebé.

“Vamos a tomarnos cinco días de vacaciones y, cuando ya esté un poquito más consolidado, les contamos. Todo el mundo me hizo un escándalo porque me había ido de vacaciones. Yo no había contado porque era una cosa íntima y estaba empezando apenas. Fue tal el escándalo que suspendimos las vacaciones y al mes perdimos el bebé”, expresó.

“Fue un golpe tan duro. Yo no puedo lidiar con la pandemia, la Alcaldía y un duelo”, agregó López casi al borde del llanto.

Claudia López recalcó en Los Informantes que esta situación la marcó tanto que le dejó una enseñanza: “O trabajo o vida, pero las dos cosas no fueron posibles. Lección de estos trabajos es que acá no hay vida”.

Vea aquí el relato completo de la alcaldesa Claudia López en Los Informantes