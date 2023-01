Claudia López: "No es Bogotá la que está pidiendo que se cambie el metro, es el presidente Petro"

Recientemente, la alcaldesa Claudia López se refirió en Blu Radio a la idea del presidente Gustavo Petro sobre la primera línea del metro . La mandataria aseguró que las obras ya han avanzado en un 18,26% y que el frente más avanzado del proyecto es el patio taller, ubicado en la localidad de Bosa.



La alcaldesa dice que las obras no van a parar porque Bogotá lleva "60 años de disputas inútiles".

"La posición de la alcaldesa de Bogotá es que el metro no se para, el metro se hace. No es Bogotá la que está pidiendo que se cambie el metro, es el presidente Petro. Nosotros preferimos terminar la obra que causar cualquier retraso o cualquier sobrecosto. Atendemos la solicitud del presidente con respeto, pero no vamos a frenar", sostuvo Claudia López, al medio citado.

Cuando asumió la Alcaldía, Claudia López aseguró que encontró el proyecto del metro ya contratado, el cual ya se estaba llevando a cabo: "Nuestra prioridad es asegurar los recursos del Regiotram del Norte y de tres cables aéreos".



Por último, Claudia López dijo que "Bogotá no va a aceptar que le cambien sus prioridades por la plata de un cambio de la primera línea. El Regiotram cuesta $10 billones, los cables $1,2 billones y la modificación que pide el presidente, $12 billones. Si hay toda esa plata para Bogotá, qué dicha, pero $25 billones, no $12 billones, mi posición es clara".

En 2016, el Concejo de Bogotá aprobó la creación de la empresa Metro de Bogotá S. A. Desde ese momento, se aterrizó el presupuesto para empezar el proyecto y fue declarada una obra de importancia estratégica, que fue asignada a un consorcio chino que inició los trabajos.