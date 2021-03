Claudia López ofrece excusas por pronunciamientos sobre venezolanos: “no lo hago para estigmatizar”

Durante la rendición de cuentas de la Administración Distrital para la vigencia 2020 realizada este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , se refirió a las polémicas causadas por recientes declaraciones sobre venezolanos implicados en delitos.

“Aprovecho la ocasión para pedir excusas. Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío todos, no importa de dónde vengamos”, indicó la mandataria.

López fue enfática en asegurar que los retos del momento en la capital son el "empleo, la pobreza e inseguridad” y, por ende, “tenemos que enfrentar el de inseguridad sin que causemos más zozobra”.

“Entre todos tenemos que poder salir adelante. Cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad no lo hago para causar una polémica ni para estigmatizar a nadie, sino para reconocer una realidad y para que esa realidad no la ocultemos, no la neguemos y también la enfrentemos”, enfatizó.

Entre otras soluciones que planteó está trabajar en la reactivación de la economía para “generar más empleos, para generar más ingresos”.

“Pero reconocer las dificultades no es para generar discusiones ni divisiones ni estigmatizaciones, reconocer los problemas es el primer paso para enfrentarlos y aquí estamos enfrentándolos”, puntualizó.