Claudia López pide a organismos de control intervenir en polémica con Petro por metro de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la nueva polémica sobre el metro de Bogotá luego de que el presidente Gustavo Petro se reuniera en China con el consorcio encargado de la construcción de la primera línea del megaproyecto de movilidad para la capital colombiana.



En diálogo con Noticias Caracol, la mandataria señaló que “lo primero es que el presidente dice que las obras no han empezado cuando 4.200 trabajadores ya lo están haciendo en nueve frentes. Son obreros, ingenieros y arquitectos trabajando en nuestra primera línea del metro de Bogotá, va al 25% de avance”.

Aceptó que lo propuesto por Petro, de que el Gobierno nacional financie el 100% de la obra, sí es posible. “Técnicamente se puede, pero el problema es financiero y legal. El presidente dice ‘tranquilos, yo les cambio el trazado, hacemos otros estudios, otra licitación, hacemos un tramo subterráneo y yo pongo la plata’. Claro, pero es que no es de la tarjeta de crédito del presidente. Lo que en realidad nos propone cuando nos dice muy generosamente que él paga 100% es que los colombianos vamos a pagar $15 billones más en impuestos para hacer los mismos 24 kilómetros de metro que ya están contratados, solo que en un tramo subterráneo".

Agregó que los problemas también son legales y de tiempo: "Hay unos abogados que dicen ‘el presidente puede por derecha cambiar el contrato’, pero no, no puede, se lo he dicho yo, porque el contrato no lo firma el presidente, lo firma la alcaldía".

Subrayó que lo planteado por Gustavo Petro es "demorémonos unos 10 años más, paguemos unos $15 billones más para cambiar esta obra, pararla, y que en el 2038 esté la primera línea del metro con un tramo subterráneo".

Sobre el viaje del mandatario a China y su reunión con el consorcio, Claudia López afirmó que el presidente le insinuó a la empresa que se podría hacer otra licitación y que "ustedes se la ganan". En este punto le pidió al jefe de Estado "cumplir las normas. En Colombia hay que hacer licitaciones públicas, competitivas y transparentes".

"Usted no puede ir ofreciendo que va a abrir otra licitación y además diciendo de entrada quién se la va a ganar", puntualizó y pidió a los organismos de control intervenir.