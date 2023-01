Claudia López pide parar licitación del metro de Bogotá hasta que se resuelvan dudas

Se une a la solicitud del Polo Democrático, el cual solicita reanudarla solo hasta que se garantice que no habrá corrupción ni sobrecostos.

Para Claudia López, candidata a la Alcaldía de Bogotá, el Consejo de Estado debe asegurar que no exista ilegalidad alguna en todo el proceso. Solo así, dice, apoyará la construcción del metro.

López manifestó que la administración de Enrique Peñalosa, “en quince días, dio tres precios distintos” de la obra.

“Yo no voy a hacer otra ‘peñalosada’, no voy a botar lo del elevado que haya avanzado a la caneca porque perderíamos plata y tiempo. Aunque no me gusta, si lo contratan bien y sin corrupción, seguimos”, señaló la candidata de la Alianza Verde.

Peñalosa se pronunció por Twitter sobre estos reparos y sobre la solicitud que la candidata le hizo al Consejo de Estado



Importante que los ciudadanos tengan muy presente quienes son los que quieren dejar a Bogotá sin Metro — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) July 18, 2019