Claudia López promete que muertes de Cristián Castillo y Jaime Fandiño no quedarán impunes

Luego de un consejo extraordinario de seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció sobre las muertes de los jóvenes Jaime Alonso Fandiño y Cristian David Castillo, en Usme y Suba, y se comprometió con sus familias a ir hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables.

Claudia López sostuvo este encuentro con el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia, y manifestó además que también se espera actuar con las sanciones disciplinarias y judiciales a que haya lugar.

En contexto: Claudia López cuestiona al Esmad por muerte de un joven en el portal de Suba

“Tengan la plena certeza de que iremos hasta las últimas consecuencias para saber quién hizo eso y que sea sancionado y judicializado debidamente. A los padres y a los familiares de Cristian y de Jaime, nuestras condolencias, y la garantía de que no solo nos duele, sino que trabajamos cada día para que esos hechos no ocurran, para que la muerte de sus hijos no queden en la impunidad”, dijo la mandataria.

Sobre el caso de Jaime, “se estableció que recibió un impacto en el pecho por un objeto contundente, muy probablemente a muy corta distancia”, afirmó el secretario de Gobierno de la capital, Luis Ernesto Gómez.

En cuanto a la muerte de Cristian David Castillo, en Suba, testigos aseguraron que fue producto de un impacto en la cabeza con un gas lacrimógeno lanzado por el Esmad de la Policía.