Claudia López propone “penas cortas con justicia restaurativa” para ladrones en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, planteó unas propuestas al Gobierno nacional y el Congreso para mejorar la seguridad en la ciudad. Una de ellas está relacionada con un dolor de cabeza: la puesta en libertad de los ladrones, como lo que pasó con los 13 señalados asaltantes de un bus de Transmilenio a los que una juez dejó libres.

“Le hemos insistido al Congreso que le dé trámite a la ley que propusimos desde hace un año y medio, que crea un sistema de justicia penal restaurativa, de penas cortas de menos de un año, pero eficaces, con justicia restaurativa, con segundas oportunidades, con resocialización y con centros de justicia restaurativa distintos a las cárceles, que claramente tienen mucho hacinamiento”, expresó la mandataria capitalina.

“Esa es la propuesta que tenemos para que los ladrones no queden libres sistemáticamente. No los queremos libres e impunes, pero tampoco los queremos con penas de años de cárcel por un celular en La Picota, esto no tiene sentido. Proponemos este sistema intermedio. La bancada parlamentaria del presidente del Congreso nos dijo que le van a dar prioridad al proyecto en su trámite y quedará planteado en el PND”, agregó.

Claudia López también habló sobre la fuerza policial en la ciudad.

Afirmó que aún hacen “falta 4 mil policías más para que Bogotá pase de 17 mil a 23 mil policías, que es lo mínimo que necesita. Así que la propuesta en concreto en el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro es que se financie el compromiso de que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se llegara a 23 mil policías para Bogotá, para que podamos tener una mejor cobertura”.