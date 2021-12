Claudia López responde a críticas por expedir el POT por decreto: “El Concejo no hizo su trabajo”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les respondió a quienes la critican por haber expedido el POT por decreto . ¿Por qué no le hizo modificaciones? En Noticias Caracol habló de esto y explicó en qué consiste el plan, basado en cinco ejes.

“Los concejales tuvieron 90 días para hacer su trabajo, ¿por qué no lo hicieron?”, preguntó al defender su Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

“Llevamos 10 años en ese debate y en estos 10 años los bogotanos siguen sin vivienda de interés social, sin colegios, los jóvenes sin oportunidades, hace falta vivienda digna, necesitamos metro, mejor movilidad”, aseguró.

Añadió que las modificaciones al POT “las podía hacer el Concejo, pero el Concejo no se pronunció. El Concejo no hizo su trabajo, durante 90 días ellos tenían la oportunidad de tomar la decisión. Los concejales no lo hicieron, como no lo hacen y una ciudad no se puede quedar sin plan, sin norte, sin obras, la ley dice que, si los concejales no toman la decisión, la Alcaldía toma su decisión”.

Incluso respondió directamente a los cabildantes que la criticaron.

Una de esas concejales fue Carolina Arbeláez, quien dijo que “es mentira que este POT tenga amplia participación ciudadana, ha sido cuestionado por los ciudadanos, organizaciones sociales, incluyendo el CTPD”.

Según Claudia López, la cabildante “dejó el puesto tirado, mandó una carta diciendo ‘radique el POT el año entrante y lo estudiamos’. A los cinco días renunció, dejó el puesto tirado y se fue a hacer campaña política. Eso no se lo merecen los bogotanos”.

A Germán García, quien dijo que “el texto original de este plan es absolutamente inconveniente para la ciudad”, le dijo que “entonces por qué dio ponencia positiva (…) ese es el mundo de la mezquindad de los políticos”.

“Los bogotanos no merecen que su vida siga en peleas y saboteos de políticos (…) Los bogotanos les pagan un altísimo salario porque trabajen, tuvieron 90 días para hacer ese trabajo, ¿lo hicieron? No lo hicieron porque se dedicaron a pelear entre ellos, bienvenido al mundo de los políticos”, sostuvo la alcaldesa.

Y recalcó que en el Concejo “no hicieron ni un debate para aprobarlo”.

“Llegó la hora de no pelear y no discutir y hacer la vivienda que necesitan los bogotanos, la educación que necesitan los jóvenes, el cuidado que necesitan las mujeres, el metro que necesita la región”, recalcó.

¿Por qué se opuso a que Enrique Peñalosa sacara por decreto el POT y ahora hace lo mismo?

Ante esta pregunta, Claudia López sostuvo que lo hizo “porque no estábamos de acuerdo con la propuesta del alcalde Peñalosa, no les pedía cargas a los constructores, que pudieran hacer negocio a costillas de la gente, pero que no paguen espacio público, que no paguen vivienda digna, que no ayuden a hacer ciudad, yo no estoy de acuerdo con eso”.

“El exalcalde Peñalosa evade impuestos en Panamá y promueve volteo de tierras en Bogotá”, añadió.

Pero aseguró que su POT es algo que “los bogotanos me lo vienen oyendo desde la campaña de 2019 (…) Estoy cumpliendo lo que propuse”.

Pico y placa en Bogotá los festivos

La alcaldesa explicó en qué consistirá la nueva medida del pico y placa para el ingreso a la ciudad todos los lunes festivos de 2022.

Sobre un posible ampliación del pico y placa en Bogotá entre semana, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., dijo que “lo estamos analizando”, porque la capital va “a durar 10 años en obra”.

“La clave es compartir la movilidad, o hacer más transporte público, ideal, o si va a usar el carro está bien, pero no lo use todo el tiempo y en todo caso compártalo. Si en el carro pueden ir cinco no vaya solo”, señaló.

Sobre el pico y placa en Bogotá para el fin de semana, manifestó que lo están analizando, “pero sabemos que es una medida difícil para la ciudad, porque los sábados suele salir con la familia, hacer mercado”.

“Antes de que se acabe el año la Secretaría de Movilidad va a hacer los anuncios respectivos” sobre las medidas que se adoptarán para 2022, puntualizó Claudia López.