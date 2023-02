Claudia López respondió a la dura advertencia del Gobierno Petro sobre el metro de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contestó este viernes a la dura advertencia del Gobierno Petro sobre la primera línea del metro de Bogotá. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró el jueves que, si no se aceptan las modificaciones para que esta sea subterránea, se pararía la financiación de obras para la capital colombiana.

“Gracias a todos por querer y defender a Bogotá. Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir. Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. ¡Bogotá Región se respeta!”, aseguró la alcaldesa.

Claudia López trajo a colación un video de cuando se encontraba en campaña para la Alcaldía de Bogotá, donde reconoció que el metro subterráneo era la mejor opción.

“Lo he dicho con absoluta claridad, sin duda, el metro subterráneo era el mejor para Bogotá, fue una absoluta responsabilidad por parte de Enrique Peñalosa haber botado a la caneca nuestros impuestos, los estudios de la ciudad que estaban listos para tener el mejor metro para Bogotá que hubiera sido el metro subterráneo”, dijo entonces.

Gracias a todos por querer y defender a Bogotá.



Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir.



Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. Bogotá Región se respeta!#MetroYa pic.twitter.com/dYNQQe4AqF — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 3, 2023

Publicidad

Sin embargo, se comprometió a que no se perdería más tiempo y hacer lo que le correspondía en caso de que contrataran el medio metro elevado.

“Yo no puedo cometer la irresponsabilidad de que Bogotá siga perdiendo plata, Bogotá necesita metro. No podemos perder cuatro años más, aunque no sea la mejor opción. Si contratan el medio metro elevado, yo respetaré y continuaré con ese contrato porque es lo responsable con Bogotá, pero no solamente lo continuaré sino que completaré hasta Suba y Engativá”, afirmó como candidata.

“Así lo propuse como ciudadana y candidata y lo he cumplido como alcaldesa”, ratificó Claudia López en su publicación de este viernes.

Publicidad

Agregó que “los contratos son ley para las partes. El contrato de la primera línea @MetroBogota es fruto de un proceso que cumplió todos los requisitos, una licitación pública transparente y va en 18% de ejecución”.

El presidente Gustavo Petro ha insistido que una buena parte de la primera línea del metro de Bogotá sea subterránea, argumentando, entre otros, aspectos urbanísticos, pero la empresa china que adelanta el proyecto propone que sea subterránea desde la calle 72.