“Es inaceptable”: Claudia López sobre señalado abuso policial en estación de Transmilenio

Sobre las denuncias de excesos por parte de la fuerza pública en una estación de Transmilenio la noche del lunes, en la que habrían sido encerrados algunos manifestantes, la alcaldesa Claudia López aseguró que será directamente la Alcaldía de Bogotá la que asuma la investigación.

“Lo que es absolutamente incompresible e inaceptable es que luego de esa intervención para desbloquear una vía se retenga de manera arbitraria a por lo menos 10 jóvenes, los ingresen sin ninguna autorización a un portal de Transmilenio, y dentro de ese portal, aparentemente, los agredan físicamente. Esa es una actuación absolutamente indebida, arbitraria, ilegal, por parte de esos miembros de la Policía”, puntualizó la alcaldesa.

Además, le solicitó al gobierno, la Policía y los convocantes de protestas prudencia para evitar más hechos de violencia como los que se han presentado en los últimos días.

“Les reitero al señor general Vargas, al señor presidente Duque: tenemos que bajar el nivel de confrontación, no subirlo. Hay mucha tensión en las calles. Yo sé, he visto a los policías pasar días enteros, no pueden descansar (…) Yo hago un llamado de atención a quienes convocan movilizaciones masivas desde Twitter, están mandando a los jóvenes a las calles como carne de caños, literalmente. No, la vida de nuestros jóvenes hay que respetarla”, expresó la mandataria.

Según Claudia López , como resultado de toda esta jornada de protestas hay más de 140 civiles lesionados, 16 de ellos de gravedad, y unos 150 policías heridos.