Claudia López tras suspensión del POT: “Estamos hartos de ustedes, señores del uribismo”

La alcaldesa Claudia López habló en Blu Radio sobre el fallo que ordenó la suspensión del POT. Para ella “el juzgado está haciendo una interpretación, en nuestra opinión, equivocada de la ley”, por lo que, aunque respeta la decisión “no la comparto” y por eso se apelará. No obstante, sí criticó duramente a Miguel Uribe, a quien calificó como “politiquero perfumado”.

Según la funcionaria, la suspensión del POT “la está pidiendo un politiquero derrotado sistemáticamente en las urnas, derrotado por eso, porque lo que hacen es defender intereses particulares”, que fue “exsecretario de Gobierno del exalcalde Enrique Peñalosa, el hoy senador uribista, el mismo candidato que perdió la alcaldía, que quedó de últimas en 2019”.

“¿Qué parte de estamos hartos de ustedes señores del uribismo no han entendido? De que ni hacen ni dejan hacer, de que no dejan hacer justicia social, de que no dejan generar empleo, de que no dejan generar educación, de que no dejan generar vivienda digna, esa es la discusión política”, expresó Claudia López.

La alcaldesa de Bogotá aseveró que no permitirá “que unos politiqueros perfumados del uribismo sigan impidiendo con argucias jurídicas lo que han perdido contundente y sistemáticamente en las urnas”.

Asimismo, insistió en que “el POT cumplió con todos los requisitos, el POT cumplió con todos los trámites. Si en 90 días el Concejo no se pronuncia y no lo niega, se expide por decreto, porque una ciudad no puede quedar al vaivén de los saboteos e intereses de politiqueros como el señor Miguel Uribe y los que presentaron la recusación”.

Claudia López agregó que “esa politiquería perdió en las urnas, perdió en Bogotá, perdió en Colombia y quieren seguir imponiéndole su visión vetusta, politiquera, injusta”.

Para Claudia López, “el peñalosismo y el uribismo son un peligro para Colombia y Bogotá, por eso es que lo hemos derrotado”.

“Este país está harto de la politiquería del uribismo”, reiteró.

Por su parte, Miguel Uribe respondió que “si hubo corrupción es de Claudia López, que de una manera ilegal está imponiendo POT”.

“Se expidió ilegalmente, pero también es inconveniente”, sostuvo.