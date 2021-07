Claudia López: “Tuve que salir dos veces de Colombia porque el uribismo casi me mata”

En medio de los dardos lanzados por distintos sectores debido a la complicada situación de orden público en los últimos días en Bogotá , la alcaldesa Claudia López respondió a las acusaciones de Gustavo Petro de “haberse pasado a la derecha” por las críticas que ha hecho sobre el supuesto apoyo a los manifestantes.

El martes 29 de junio, tras la retención de varios buses del SITP en Usme y los señalamientos de Claudia López de que desde la Colombia Humana están dándole dotación a personas para que siembren el caos en Bogotá, el senador Petro, más allá de las críticas, habló de las inclinaciones políticas de la mandataria.

“Cuando el claudismo decía que no le podíamos ganar a Uribe competía en progresismo; ahora, que saben que solo una coalición total de la derecha y él puede intentar detenernos, se traslada a la derecha”, trinó Petro.

A lo que en una reciente entrevista en Blu Radio la alcaldesa Claudia López respondió contundentemente.

“Ahora resulta que pedir que no haya radicalización violenta y vandalismo es de derecha. Eso es de sentido común. (…) Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata por denunciar la parapolítica. Cómo es de fácil ver en la paja en el ojo ajeno y no en el propio”, subrayó.

De acuerdo con la alcaldesa, en dos ocasiones sicarios pagados por “parapolíticos del uribismo” iban a atentar contra su vida.

“El Centro Democrático es un partido político, el uribismo es una fuerza y a mí me iban a matar eran sicarios contratados por parapolíticos del uribismo. No era un señor que robaba relojes en la esquina. Por esta radicalización hemos pasado muchos años”, puntualizó.