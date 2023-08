Claudia López y su plan contra la inseguridad en Bogotá: ¿Reforma para penalizar delitos simples?

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, acompañó en un recorrido por Bogotá a la alcaldesa Claudia López, quien contó sus propuestas para disminuir la criminalidad y la impunidad. Además, explicó qué ha hecho para tratar de luchar contra el homicidio, el hurto y la falta de cultura ciudadana.



“Bogotá va bien y mejorando en todo, va mejorando en educación, en empleo, en menor pobreza, en las manzanas del cuidado para las mujeres, en becas de educación superior para los jóvenes”, asegura la alcaldesa.

Claudia López lleva meses y sino años explicando, buscando salidas y, por qué no, hasta señalando responsables por la inseguridad de Bogotá. El gran infierno de los capitalinos, el gran lunar de su administración.

“Yo soy la primera que reconoce las tres cosas que no van bien: el combate al homicidio no va bien, porque los sicariatos siguen ocurriendo; el robo no va bien, se está incrementando en vez de bajar, y en cultura ciudadana tenemos que mejorar, pero esa foto de que esta es la ciudad gótica, no, de que todo es un desastre, eso no es cierto”, afirma Claudia López.

Según la alcaldesa, no es solo el mal de Bogotá, señala que es el mal de todas las grandes ciudades del país por eso, de nuevo, la eterna queja de la falta de policías.



“Nos quitaron 1500 policías que pagamos con nuestros impuestos, los pagué yo justamente para incrementar el pie de fuerza, como nos los quitaron, una cosa infame es que hoy Bogotá tiene menos policías que en el 2016. Pero yo no me voy a rendir por eso, porque yo igual tengo que trabajar todos los días”, subrayó.

Por eso, en esta segunda parte del reportaje con Noticias Caracol la alcaldesa de Bogotá Claudia López hace catarsis y también propone ideas para dejarlas andando, a 6 meses de dejar el cargo, y así enfrentar ese flagelo de la inseguridad el que le ha sacado canas verdes y le ha costado la gran mayoría de su capital político como mandataria de los capitalinos.

“¿Cómo le vamos a ayudar a la Policía Nacional? Vamos a crear una policía local financiada por la Alcaldía, pero mandada por la Alcaldía, que se encargue de esas cosas que atormentan a los ciudadanos que también son seguridad: el vecino que no cumple las normas de ruido, el bar que abre y se extiende en el horario y arma riñas en la calle, el hurto simple, cuidar el transporte público, que no nos agredan a los servidores públicos del transporte público y que tampoco agredan a los ciudadanos. Las mujeres violentadas, tenemos que vigilar que la medida de protección que le puso la Comisaria de Familia se cumpla. Todas esas otras cosas que también son seguridad y que no se están atendiendo bien porque la Policía Nacional no da abasto, las cubriría esta policía local”, dice.

La alcaldesa asegura que esa estrategia es clave, que Bogotá tiene hoy 15 mil policías y necesita como mínimo 25 mil, pero advierte con vehemencia que esa es solo una parte del problema por solucionar. La mandataria cacarea de nuevo su plan social como parte de la estrategia para enfrentar la violencia en la ciudad.



“Proponemos un segundo proyecto de ley que es una reforma a la justicia. Y, de nuevo, es para ayudarle a los jueces, es para ayudarle a los fiscales. Entonces los jueces y fiscales qué nos dicen: deberíamos tener para todos los delitos o contravenciones penales, hay esas dos categorías, es decir, todo lo que es homicidio simple para abajo: homicidio simple, hurto, lesiones personale, atraco, lesiones personales, riñas. De todo eso pa’ abajo, hagámosle un procedimiento de justicia local, que sea muy expedito, que sea muy rápido, que tenga pena privativa de la libertad, pero de máximo dos años”, dice explicando que hay que apuntarle también a la justicia restaurativa con la víctima.

Las obras que deja

Claudia López habla de las 'Manzanas del cuidado', sus colegios, sus casas de justicia, también de su lucha por ayudar a la Policía, de las cámaras de seguridad, de la vigilancia de Transmilenio, de la patrulla púrpura, de la dotación de equipos, la entrega de motos y en ese inventario de un proyecto que ya está andando y del que, asegura, poco se había hablado: un complejo que se llama Campo Verde, queda en el sur de Bogotá, en la localidad de Bosa. Tiene unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, Casa de Justicia, salas de interrogatorio, de resolución de conflictos y, lo más importante y menos conocido, una cárcel, pero una que asegura la alcaldesa tiene características que bien vale la pena replicar y ampliar.

“Este es el tercer centro de reclusión para jóvenes que tenemos en Bogotá. Cuando yo digo que propongo algo no es que yo me lo esté imaginando, es que yo ya lo hago en Bogotá, esto lo hice yo. Lo que yo propongo para las tres ciudades más grandes, porque esto cuesta. Obviamente, es que hacer centros de detención humanos serios que resocialicen, esto cuesta, sí. Tomarse en serio la orientación sicológica, laboral, educativa de quien ha cometido un delito, eso cuesta, hacer jueces de restauración con la victima: ‘oiga, reconozca que hizo un daño, pídale perdón, descárguese usted también del corazón, hermano’, todo eso cuesta. Entonces, qué proponemos, que las 3 ciudades más grandes Bogotá, Medellín y Cali, que tenemos como ayudar, vayamos mitad y mitad para hacer sitios como este con el gobierno nacional”, enfatiza.

La alcaldesa Claudia López asegura que esta puede ser la fórmula para evitar tanta impunidad, tanto trámite y también tanto hacinamiento carcelario.

En el Campo Verde, los jóvenes, dice, “están estudiando, hacen deporte, hacen reentrenamiento laboral, muchos vienen de unas familias desastrosas, entonces también tratamos de que rehagan su vida emocional, familiar y que le pidan perdón a la víctima, eso es muy importante, justicia restaurativa con la víctima, no con el victimario. El victimario tiene su detención, tiene resocialización y justicia restaurativa con la víctima”, enfatiza.

Claudia López aprovecha para responder a sus críticos que la culpan de haber dejado durante su mandato una ciudad con una inseguridad desesperante y con un miedo que campea. Según ella, no se ha quedado de brazos cruzados: “Nooo, vamos a seguir hasta el último minuto. Tenemos cámaras, frentes de seguridad, gestores de convivencia, casas de justicia, abogadas, sicólogos, pero para fortalecer los dos temas yo sí creo que hay un tema estructural que no son solo cámaras, no es solo tecnología, hay un problema estructural que vamos a ir al Congreso”.

Y termina como arrancamos este reportaje, haciendo catarsis y lanzando pullas a su mejor estilo.

“Y ahora qué, ya íbamos terminando dije yo: en este último año llegó un gobierno amigo. ¿Llegó un gobierno amigo? Llegó el gobierno que quiere parar el metro, que nos quitó la licencia y paró el Regiotram de occidente en Bogotá, pusimos la plata para descontaminar el río Bogotá, esto es corresponsabilidad de Bogotá, plata de Bogotá, más de 6 billones de pesos para, con amor, descontaminar el río Bogotá. Llevamos un año y no nos han dado el aval técnico para contratar la descontaminación del río Bogotá, es calamitoso”, asevera.

Y reitera su mensaje no político. Ese que, dice Claudia López, no es para participar en política, pero que al final del camino es una carta de navegación para quien aspire a gobernar a Bogotá: "Si es para terminar y hacer más y mejor, bienvenidos. Si es para parar sabotear y retrasar a los bogotanos, no hay derecho. Esa decisión la tienen ustedes, es su voto el que elige no solo quién es el alcalde sino para qué, ¿para parar, dañar y sabotear o para terminar y mejorar? Son dos opciones muy distintas".