Clínicas y hospitales en Bogotá que llegaron a la ocupación del 100% de las UCI

Y es que mucha gente en la calle no se toma en serio la pandemia y no tiene ni idea de lo que es pasar por un contagio de coronavirus.

El taxista Edwin Velandia ejemplifica cómo, en solo segundos, se puede bajar la guardia y terminar enfermo. A él le pasó prestando un servicio al aeropuerto.

“Subir las maletas al vehículo, ayudárselas a bajar… obviamente en esas maletas y en la terminal de carga todo se puede juntar. Simplemente un trayecto de media hora, un diálogo de media hora, pudo haber sido el comienzo de este lío”, dice quien, por fortuna, se recuperó.

Edwin fue el contagiado número 150 en Colombia, cuando el 90% de la población no usaba tapabocas.

“Si hubiera tenido tapabocas de pronto yo, como esa persona, no hubiera llegado al momento crítico en el que estuve”, reflexiona.

Fue cuestión de días para que a sus 42 años su vida pendiera de un hilo, de un milagro y de un respirador.

El panorama se vuelve aún más preocupante cuando en las calles se evidencia indisciplina social.

“Hace dos días transporté a una persona en mi vehículo y me dijo: ‘¿usted cree en el virus?’ Yo le dije sí. Él me dijo: ‘yo no, porque yo no conozco a nadie que le haya dado’. Entonces le dije, pues se lo presento, soy yo. Yo estuve mal, estuve al borde de la muerte y ese hombre cambió totalmente de parecer”, cuenta Edwin.

Además, el sistema de salud empieza a ser insuficiente. En el último día, 24 pacientes ingresaron a las unidades de cuidado intensivo.

Estas son las clínicas y hospitales con ocupación del 100% de las UCI (actualizado al 9 de julio al mediodía):

Clínica Shaio

Clínica Colombia

Clínica Palermo

Clínica Marly

Clínica de Occidente

Clínica Reina Sofía

Y con ocupación superior al 85%

Fundación Santa Fe

Hospital Universitario Infantil San José

Hospital Universitario de Colombia

Hospital San Ignacio