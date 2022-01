Cobardes motociclistas atropellaron a un peatón en Bogotá y huyeron: ¿los reconoce?

Pedro Manuel Duarte es el hombre de 45 años que se debate entre la vida y la muerte tras ser arrollado por motociclistas que huyeron y lo dejaron abandonado en mitad de una vía en Bosa La Alameda, en Bogotá, frente a la mirada de testigos que no pudieron retener a los causantes de la tragedia.

En varias cámaras de seguridad quedó registrado el violento accidente.

Pedro Manuel intentaba cruzar la avenida cuando una motocicleta lo atropelló y lo lanzó a más de diez metros sobre el asfalto.

Los motociclistas se detuvieron a mirar lo que acaba de pasar. El copiloto se quitó el casco, mientras que el conductor se quedó frente al herido, pero 40 segundos después ambos escaparon.

Pedro Manuel seguía tirado en el suelo y quien manejaba la moto se subió al vehículo y emprendió la huida, dejando abandonado a su compañero, que salió corriendo en medio de la gente y con el casco puesto. Sin embargo, la gente no pudo detenerlos.

Minutos después arribó la Policía y luego la ambulancia que atendió al hombre que fue arrollado por motociclistas que huyeron del lugar.

Nataly Duarte, sobrina de Pedro Manuel, reveló que los médicos “no nos dan esperanzas, no nos dan un diagnóstico alentador”.

“Nos indican que ya mi tío presenta politraumatismo severo y empezó a presentar sangrado cerebral y sangrado abdominal”, afirmó.

Y como si esto no fuera poco, Rigoberto Duarte, hermano de la víctima, le contó algo más grave a Noticias Caracol.

“Llegamos a colocar la denuncia y la respuesta de la funcionaria de la Fiscalía y la URI de Kennedy es que en este caso no pueden hacer nada, que la denuncia la debe poner directamente la persona afectada. Es sorprendente la respuesta que nos da la funcionaria, que me diga que mi hermano, en el estado que se encuentra, en estado crítico, me digan que la persona que tiene que generar la denuncia es él para que haya trámite, es increíble”, dijo indignado.

Frente a esto, el abogado penalista Juan Manuel Castellanos explica que “en el evento en que la víctima no pueda asistir presencialmente ante la Fiscalía, esta debe recepcionar la querella, bien sea a una persona que haya presenciado los hechos o a un familiar de la víctima. Así lo dispone el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal. Es inaceptable que en un estado social de derecho se pongan trabas”.

Por su parte, el abogado penalista Ricardo Burgos reveló los cargos que podrían enfrentar los motociclistas que huyeron del lugar tras arrollar a Pedro Manuel.

“Una vez se realiza el choque no prestan los primeros auxilios a la persona lesionada y esta es una omisión de socorro; el delito se tipificaría como lesiones culposas agravadas en accidente de tránsito con circunstancia de mayor punibilidad por abandonar el lugar de los hechos con una persona que se encontraba desvalida o lesionada. Hasta el momento responderían por una pena de 8 a 12 años de prisión, variaría la circunstancia si esta persona muere producto de las lesiones tan graves que presenta”, detalló.