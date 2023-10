Cobro por espacio público en Bogotá: esto tendrían que pagar los vendedores informales

El Distrito anunció un plan para dignificar y regular el trabajo de los vendedores informales, que será el cobro por espacio público en Bogotá, una iniciativa que busca atacar a las mafias que los extorsionan y se aprovechan de su condición.



Y es que los andenes de la capital colombiana son usados por 94 mil comerciantes informales que buscan subsistir.

Alejandro Rivera, director del Ipes, explicó que “en once zonas de Bogotá vamos a implementar lo que se ha denominado zonas de colaboración popular, que es donde vamos a lograr sistema de crédito, pactos donde se identifique y caracterice para saber quién es el vendedor vulnerable que puede estar ahí, sistema de crédito para romper con el gota a gota, normas de comportamiento y un mobiliario estándar”.

El cobro por espacio público en Bogotá, que empezará a regir en 2025, tendrá tres valores:



Mobiliario semiestacionario: $24.747

Quiosco: $65.822

Quiosco, módulo de venta sencillo: $133.423

Los vendedores informales reaccionaron a la medida:

Doralba González

Me parece un total descaro, porque nosotros somos los que compramos nuestra mercancía, nosotros somos los que nos asoleamos, somos los que luchamos para que venga un corbata limpia a venir a quitarnos nuestra platica que nos rebuscamos.

Germán Rodríguez

Sería bueno que cobraran a muy bajito precio para que todo el mundo trabajáramos como es, honradamente, porque estamos viendo mucho vendedor que no está trabajando como es.

El Ipes indicó que el cobro por espacio público en Bogotá tiene objetivos como enfrentar a las mafias que hoy estarían cobrándoles a los vendedores informales por dejarlos trabajar, como a John Edwar Montoya, quien reveló que los delincuentes le están cobrando “5.000 diarios. Eso se llama extorsión y es gente que no es de nuestro país”.

Y es que las víctimas de los criminales hacen lo que sea por salvar a su familia.

“Fui víctima de amenazas, de que llegaran a mi casa y grabaran a mi familia, me mostraran las condiciones en las que vivíamos, siguieran a mi familia. Me tocó cerrar el establecimiento comercial y huir, pero ellos llegaron a mi casa y en mi casa me tocó entregar todo lo que yo tenía”, narró una de estas personas, que ocultó su identidad por su seguridad.

El director del Ipes precisó que el cobro por espacio público en Bogotá “va a empezar a regir a partir de 2025 y lo que va a buscar y lo que siempre han querido es que ellos sean reconocidos. Nadie los va a perseguir, porque ellos tienen un pago al Distrito que los reconoce, les presta plata para romper el gota a gota”.

La iniciativa se extenderá hasta el año 2035 en las 20 localidades de Bogotá y será acompañado por la Secretaría de Seguridad para garantizar la tranquilidad de los trabajadores informales.