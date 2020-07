“Colapsados no estamos ni vamos a estar”: Claudia López ante duro panorama en las UCI de Bogotá

El registro de ocupación de las unidades de cuidado intensivo (UCI) en Bogotá sigue siendo preocupante. Al mediodía de este viernes, la capital contaba con 128 camas disponibles para atender pacientes COVID-19 críticos.

“En solo junio pasamos del 56% a un 90% de ocupación. El resultado del levantamiento de las medidas de cuarentena, la salida masiva de los ciudadanos. Hoy hablamos de entre 6 y 7 millones de capitalinos que circulan en las calles de Bogotá”, asegura Dionne Cruz, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública.

Y es que la ciudad completa más de una semana con niveles de ocupación considerados alarmantes.

Frente a este panorama, la alcaldesa Claudia López se pronunció.

“Quiero ser enfática: el sistema hospitalario de Bogotá no ha colapsado y no va a colapsar, no vamos a permitir que eso pase. Vamos a estar -como he dicho yo todo el tiempo- cerquita, eso es difícil, tenso. Pero colapsados no estamos ni vamos a estar”, apuntó la mandataria.

Ahora la meta de Bogotá será crecer para tener 2.000 UCI al pasar el pico de la pandemia del coronavirus COVID-19.

