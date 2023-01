Colombia, encartada con cubano que estuvo preso por supuestos nexos con ISIS

La Habana no quiso recibir a su ciudadano, absuelto tras permanecer detenido un año en este país, y lo mandó de vuelta a Bogotá. ¿Y ahora?

El hombre, llamado Raúl Gutiérrez y quien había sido expulsado por Colombia, permanece en una zona especial del aeropuerto El Dorado a la espera de que se resuelva su insólita situación.

“Al llegar a Cuba, los oficiales de Migración Colombia cogen por un lado y me dejan a mí en otro. Me dan mi pasaporte y me dicen que me entregue a Migración cubana, que toda estaba bien, que era para no hacer un show mediático de esta situación”, relató Gutiérrez.

Explicó lo que ocurrió después, cuando las autoridades de su país se percataron de su presencia.

"Al yo entregarme a Migración cubana, soy detenido y me llevan al Ministerio de Relaciones Exteriores y me dicen que la manera en que yo estaba entrando al país era ilegal y que podía dañar la seguridad nacional cubana", dijo.

Noticias Caracol habló con Migración Colombia. El funcionario Henrry Corredor, encargado del operativo de expulsión del extranjero, afirmó telefónicamente que lo sorprende que Cuba no haya permitido el ingreso de su connacional.