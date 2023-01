Colombia tiene domicilio de drogas más rápido del mundo, cocaína llega antes que una pizza

Redes sociales son usadas para comercializar y ofrecer promociones de diferentes sustancias psicoactivas. Sin embargo, consumidores se exponen a otros peligros.

Una encuesta mundial realizada en 40 países desveló que el 58% de los consultados ha pedido droga a domicilio.

Una de las causas por las que se ha vuelto más popular esta práctica, es porque hay mayor confianza con los distribuidores y por la diversidad de sustancias que ofrecen.

En algunas conversaciones realizadas por Noticias Caracol y la Fundación Amigos Unidos, se evidencia lo que ofrecen y su costo.

Conversación 1:

Comprador: ¿Qué tienes hermano ahorita?

Dealer: Ahorita tengo coca y popper, güevón.

C: Y coca a cómo la tienes.

D: La coca sale en 20 el gramo.

C: Estoy por Chapinero, ¿tú me la puedes traer?

D: Hagamos algo, escríbeme por WhatsApp, mándame la dirección y qué necesitas, ¿sí?

Conversación 2:

Comprador: Andrea, ¿cómo estás? Mira, hablas con Antonio. Yo vi una publicación tuya que vendías happy brownies a domicilio.

Dealer: Sí, depende de la zona.

C: ¿Cuánto vale?

D: Valen cinco mil, cada uno.

C: Si te pido un favor muy especial. Le echas más marihuana a la vaina. O sea, que quede súper pesado.

D: Sí, sí, ellos quedan… en una hora y media ya pierde el efecto, pues.

Ricardo Ruidíaz, director de la Fundación Amigos Unidos, advierte que “quienes piden domicilio se exponen a secuestro exprés, hurto a residencia y abuso sexual, porque muchos de los consumidores tienen edades entre 15 y 17 años”.

