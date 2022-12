Comerciante acusa a policía de atacarlo a varillazos y propinarle corrientazos con un taser

Sin embargo, video muestra cuando Rubén Sánchez declara en un CAI que se lesionó solo. Él afirma que lo forzaron a cambiar de versión para dejarlo libre.

Por las lesiones, Medicina Legal le dio al comerciante 10 días de incapacidad.

“¿A ellos cómo se les ocurre que yo me voy a coger contra el mundo a darme en el brazo, en la ceja y ponerme el taser yo mismo? Lo hago bajo presión porque cuando me llevaron en la patrulla el intendente Figueroa me dice que tengo que decir eso para salir de ese problema rápido e irme para la casa”, declaró Sánchez.

Según la Policía, los hechos se registraron luego de que el hombre se negó a bajar el volumen de una celebración que adelantaba en el establecimiento.

Luego de tres llamados que no fueron atendidos, los uniformados tomaron la decisión de trasladarlo a un CAI, de acuerdo con la Policía.

Las lesiones, reiteró la institución, se las produjo Sánchez. Tras la denuncia, la Policía anunció que el uniformado señalado será investigado.