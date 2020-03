Comerciante asegura que policías en moto y patrulla le robaron 160 millones de pesos

Denuncia que los uniformados lo golpearon, le quitaron el celular y hasta se metieron a su apartamento donde destruyeron lo que encontraron.

Edison Umaña contó que el asalto de los policías ocurrió cuando estaba a punto de entrar a su apartamento en Hayuelos, occidente de Bogotá.

Agentes en moto llegaron a hacerle una requisa.

“Me bajé normalmente, me pidieron cédula, antecedentes, me empezaron a revisar el carro y como llevaba una suma de dinero ahí me hicieron sacar el carro y parquearlo ahí más atrasito”, narró.

Fue entonces que los uniformados llamaron una patrulla, donde, dice, subieron a un amigo suyo. Él abordó su vehículo acompañado de otros policías “y arrancamos. Como a dos minutos de acá me bajaron del carro mío, me pegaron, me pasaron para otro carro con otros policías y como a media hora de acá me subieron a la patrulla y me tuvieron dando vueltas como dos horas. Me quitaron celular, cartera, todo”.

Edison aseguró que los uniformados también tomaron las llaves de su apartamento, ingresaron a él y destruyeron lo que encontraron.

Reconoció que aprovechó que los policías abrieron la puerta de la patrulla, “les pegué y me volé”.

Lastimado, llegó a la URI de la Kennedy para poner la denuncia, pero le dijeron que no lo atenderían hasta las 8:00 a.m.

Sin embargo, gracias al Ojo de la noche permitieron que entrara y ahora el Gaula de la Policía asumió la investigación para establecer si los que asaltaron al comerciante eran agentes de la institución.