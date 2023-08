Comerciante desaparecida habría sido víctima de los gota a gota: "Yo ya no puedo más"

Noticias Caracol conoció el caso de una comerciante desaparecida que advirtió sobre su desesperada situación económica por cuenta de las amenazas y las presiones de los llamados gota a gota. Por ahora, es incierto su paradero y sus familiares la buscan desesperadamente.



Luz María Velásquez es una fabricante de zapatos de la que no se sabe dónde está desde el pasado 6 de junio de 2023. Según sus familiares, era presionada por los prestamistas gota a gota y estaba desesperada por las deudas.

“Mi mamá cometió el error de pedir prestado en aplicaciones por internet a un gota a gota, pero cuando uno va a mirar la cifra no es algo tan grave como para desaparecer. Al ver todo lo que pasó con mi mamá nos tiene preocupados porque no sabemos si desapareció por sus propios medios, o si alguien cometería algo o la impulsaron a hacer algo”, señaló un familiar de la mujer, cuya identidad es reservada por seguridad.

En el último audio que les dejó a sus hijos en el celular, Luz María aseguró que ya no podía más con las deudas y que tenía que desaparecer: “Yo tengo que desaparecer, yo ya no puedo más, yo ya no tengo de dónde, no tengo. Allá hay harto zapato y todo, miren a ver qué hacen y perdónenme”, decía el angustioso mensaje.

De acuerdo con los familiares de la mujer, ella siempre estaba buscando dinero por las amenazas que recibía por parte de los prestamistas gota a gota y sospechan que su desaparición va más allá de las amenazas. Incluso, aseguran, a ellos también los están amenazando.

“Ellos empezaron a mandar mensajes de texto a todos los contactos de mi mamá, a decir que ella no pagaba. En medio del desespero mi hermano menor decide hablar con esa gente y esa gente empieza a amenazarlo. Decían ‘vamos a ir por usted y por toda su familia’”, puntualizó el hijo de la comerciante desaparecida.

Varios integrantes del gremio de comercializadores de productos en Bogotá aseguran que este es uno de los tantos casos por la modalidad de cobranza de los prestamistas gota a gota. “Te generan tanta presión que pueden llegar a matarte o pueden generarte el suicidio”, expresó una comerciante anónima.

“El gota a gota es algo de nunca acabar porque desafortunadamente usted va a un banco y nunca le prestan”, agregó otro comerciante de la capital.

La investigación la lleva la Unidad de Intervenciones Tempranas de la Seccional de Bogotá y se encuentra activa, en etapa de indagación. Mientras tanto, los familiares solo claman a Dios que su madre esté viva, que se esclarezcan los hechos y recibir respuesta oportuna de las autoridades.