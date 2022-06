Comerciantes temen quebrarse por hundimiento de vía en el barrio Galán

La calle afectada es una de las zonas comerciales más importantes y grandes del barrio Galán, un importante sector del centro de Bogotá. Se calcula que hay alrededor de 30 establecimientos afectados que, ante los cierres viales, reportan enormes pérdidas económicas.

Brayan Bareño es propietario de una de las carnicerías del sector. Señala que "las ventas han disminuido casi en un 70 por ciento. Hemos tenido bastante afectación porque no hay flujo de clientes, no podemos seguir esperando a que esto se pueda alargar hasta dos o tres meses, no nos han dicho nada y así no podemos sostener un negocio que no está teniendo ingreso".

Los comerciantes, especialmente de alimentos, alertan sobre lo que puede pasar con sus ventas, pues su mercancía es perecedera.

"Tenemos que sostener un arriendo, pagar proveedores y en este caso, que es un negocio de productos que vencen, nos estamos viendo bastante afectados por no tener rotación", agrega Bareño.

Algunos ciudadanos, incluso, viven un doble drama ya que, además de tener la única vía de acceso de sus casas completamente destruida, sus negocios se están quebrando. "Sí nos ha afectado mucho por cuestión de trabajo porque nosotros trabajamos ahí mismo. Tenemos un taller de motos y, pues obviamente no hemos podido trabajar", asegura Claudia Rodríguez, habitante y trabajadora del sector.

Durante esta semana, las labores del Acueducto de Bogotá se han enfocado en recuperar la red de alcantarillado que pasaba bajo esta vía, por lo que aún no inicia su reconstrucción. Los habitantes y comerciantes de la zona temen que la emergencia pueda tardar varias semanas por lo que piden ayudas económicas al Distrito.