Comercio no esencial abrirá todos los días en Bogotá, pero en estos horarios

El comercio no esencial en Bogotá celebró las nuevas medidas anunciadas por la alcaldesa Claudia López. A partir de este martes 22 de septiembre no va más el pico y cédula.

El horario de apertura iniciará a las 10:00 p.m. Además, deberá haber una persona por cada cinco metros cuadrados.

Así las cosas, la única restricción que aplicará para ingresar a algún establecimiento de comercio, bancario, notaría o supermercado será no exceder el límite de personas permitido para garantizar la distancia personal. El autocuidado será la clave.

Voceros de gremios y empresariado respaldaron la decisión.

“Poder abrir todos los días, no tener pico y cédula adicional, poder abrir los sectores que aún no se les había permitido es realmente buscar una reactivación del comercio. Ahora nuestra responsabilidad es con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá – Cundinamarca.

Para el caso del comercio informal, el Distrito dispondrá de cuidados especiales como cerramientos y apertura de alternancia por horarios según determine la secretaría de Gobierno.

"Todas las fábricas de cualquier cosa pueden operar entre las 10:00 a.m. de un día y las 5:00 a.m. del día siguiente. Solo entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m. no pueden operar. Es decir, son las que más pueden aprovechar Bogotá 24 horas", precisó Claudia López.