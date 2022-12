¿Cómo cumplir el sueño de ser astronauta? Este es el consejo de Ron Garan

“One Young World y otras iniciativas como esta dan en el punto correcto. El futuro estará basado en lo que la gente joven construya”, dice el exastronauta de la NASA.

Usted es astronauta y cada niño en la tierra quiere llegar a ser uno, ¿qué les diría acerca de cómo cumplir este sueño?

“Primero les diría que todo el mundo puede llegar a cumplir sus sueños si trabajan y estudian duro, si creen en ustedes mismos”.

Después de ser un astronauta se convirtió en un activista.

“Estamos ayudando a la gente a imaginar un futuro positivo. Estamos tratando de esparcir nuestra visión sobre el futuro. Es un futuro donde nosotros entendemos que son necesarias las soluciones a largo plazo, donde todos somos interdependientes y entendemos que no seremos capaces de alcanzar las cosas que queremos si no aprendemos a trabajar en equipo.

Por eso nosotros ofrecemos una colaboración profunda, no solo en comunidades o países, sino en el mundo entero. Enfrentamos problemas globales. Y como comunidad global debemos resolver estos problemas juntos”.



Un consejo para las personas que están tratando de alcanzar un sueño como el suyo

“Les diría que no renuncien, existe una pequeña diferencia entre el éxito y el fracaso.

Están esas personas a las que no les interesa lo que hacen, que piensan que no van a ser exitosas y creen que no vale la pena el esfuerzo. Además, están esas personas que pasan por todo eso, pero perseveran a pesar de los desafíos y alcanzan sus metas”.

¿Cuál es el futuro de las nuevas generaciones en materia espacial?

“El siguiente paso es volver a la luna para establecer presencia humana permanente, establecer una comunidad en la luna que haga uso de los recursos que se encuentran allí. Esto permitiría avanzar en la exploración espacial y mejorar la vida en la Tierra.

Y desde allí comienza un trabajo duro para nosotros: ir al lugar que queramos en el Sistema Solar. Por eso creo que es importante para nosotros como especie humana emigrar más allá del planeta, comenzar con la luna y explorar, e incluso colonizar, los otros planetas en el Sistema Solar”

¿Cómo se ha sentido en Bogotá? ¿Cómo eventos como One Young World puede servir a los colombianos?

“Mi experiencia en Bogotá ha sido magnifica, una ciudad cálida que te hace sentir bienvenido. Todo el mundo ha sido genial.

One Young World y otras iniciativas como esta dan en el punto correcto. El futuro estará basado en lo que la gente joven construya ahora. Ellos no son los líderes del futuro, son los líderes del ahora. Hablábamos del poder que cada uno está cargando en sus bolsillos con la tecnología, de todas las formas en que se pueden juntar y unir esfuerzos. Los jóvenes van a estar al frente de eso, van a ser los líderes de ese proceso.

Este evento está basado en tener líderes de todas partes del mundo, unirlos para decir no podemos hacer esto solos, necesitamos trabajar juntos como una familia llamada humanidad”.

