¿Cómo denunciar un caso de violencia intrafamiliar en Bogotá?

Entre enero y septiembre de 2020, las cifras de denuncias de violencia intrafamiliar en Bogotá disminuyeron. Según cifras oficiales, se pasó de 22.574 casos en ese mismo periodo de 2019, a 21.648. Sin embargo, Xinia Navarro, la secretaria de Integración Social de la capital hizo una observación preocupante al respecto.

“Evidentemente, la situación de violencia intrafamiliar tiene la situación de que el agresor está dentro del hogar, lo que significa que la posibilidad de denunciar en medio de una pandemia se complica, porque si no se utilizan otros mecanismos, la mujer o los padres o quienes sean víctimas de violencia no van a tener la misma facilidad de hacer lo que cuando no estábamos en el confinamiento”, explicó.

Además, la funcionaria indicó que “el confinamiento, de alguna manera, genera una cercanía del agresor con su víctima y esto puede motivar a que las denuncias disminuyan”.

Para la muestra, expuso: “Las llamadas a la Línea Púrpura han aumentado, lo que significa que las mujeres sí cuentan el fenómeno de violencia, pero cuando ya se va para una denuncia, hay una reducción”.

Por eso desde ese despacho y las comisarías de familia de Bogotá han emprendido estrategias para implementar distintas maneras de denuncia.

“Una llamada de vida a través de la línea (1) 380 8400, donde las personas pueden llamar a colocar una denuncia, también se puede hacer a través de WhatsApp”.

Para usar esta última posibilidad, puede escribir al 3007551846, al correo lpurpura@sdmujer.gov.co e incluso llamar a la línea gratuita 018000112137, así no se tenga saldo.

También “con los equipos móviles que hemos trasladado a los territorios para de alguna manera facilitar la denuncia”, dijo Navarro.

¿Cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar?

“El primero es la violencia psicológica, sigue el maltrato verbal o, en el caso de los adultos mayores, someter una persona al silencio”, respondió la funcionaria.

Navarro, además, recordó que existen mecanismos para sancionar a los agresores que van hasta lo penal, dependiendo del delito que se cometa.