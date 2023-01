“Cómo está de flaco”: madre recupera a hijo único que había sido reclutado por error en el Ejército

La mamá había interpuesto una tutela para que Johan Sebastián, a quien sacaron de Bogotá y enviaron al Putumayo, regresara a la vida civil.

El 19 de noviembre Johan fue reclutado pese a la insistencia de su madre en decirles a las autoridades que él era hijo único y que la ley lo eximía de enlistarse.

A pesar de los alegatos, fue enviado a La Hormiga, en Putumayo.

“Cuando me reclutaron dije que yo era hijo único, que tenía excepción de ley y que estaba seguro de que no me iban a llevar. Al fin y al cabo, el sargento mayor Sierra me insistió y me dijo que solamente era un procedimiento y que firmara los papeles”, explicó el joven.

Nuri Patiño interpuso una tutela a través de la cual le dieron la razón . El Ejército reconoció que hubo un error y se encargó de devolver a Johan a su hogar, en Soacha.