Cómo lograr compartir el carro en Bogotá, como propone la alcaldesa Claudia López

Bancadas políticas y expertos señalan que dicha modalidad siempre ha existido. Consideran que se debe mejorar el sistema de transporte público.

En diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas, la alcaldesa Claudia López explicó su propuesta: “si la gente sigue yendo sola en un carro particular, no hay manera de tener mejor movilidad en Bogotá. Necesitamos que la gente lo use lo menos posible, use su carro cuando sea realmente una emergencia”.

Para lograrlo, dijo, necesita “convencer a la señora ministra de Transporte y al gobierno nacional de que por lo menos en Bogotá hagamos un piloto de cómo podemos regular carro compartido”.

Esta propuesta generó múltiples reacciones. La bancada del Concejo por Cambio Radical asegura que no se trata de algo nuevo y que en la administración pasada se creó la estrategia de movilidad sostenible que incluye el uso del vehículo compartido.

Para otros sectores, la solución a la movilidad radica en robustecer el sistema integrado de transporte. “Lo que tenemos que buscar con el gobierno nacional es cómo implementamos un sistema de transporte masivo que pueda mover a los bogotanos digna y seguramente”, indicó Samir Abisambra, del partido Liberal.

Según expertos, la modalidad siempre ha existido. Sin embargo, para llegar a controlar los viajes y los incentivos económicos es necesaria la tecnología.

William Castro, de la Universidad Nacional, propone “un aplicativo en el cual los ciudadanos podrían identificarse, ante todo por tema de seguridad, y compartir sus vehículos”.

“Los incentivos podrían ir a las empresas, también para que empiecen a apoyar con incentivos económicos a esas personas que utilizan el carro compartido entre sus compañeros”, agregó Edder Velandia, de La Salle.

Para los expertos todo radica en la transformación de la cultura ciudadana, en desincentivar el uso del vehículo y apelar a los métodos alternativos, así como un mejoramiento en el sistema integrado de transporte.