¿Cómo prevenirlos? Al día se reportan 31 denuncias por delitos contra menores en redes

Esto ocurre en Bogotá, según la consejería Distrital de las TIC. Tome nota de estas recomendaciones ahora que los menores salen a vacaciones.

Sergio Martínez, alto consejero del ministerio de la Tecnología de la Información y la Comunicación, explica algunas de las buenas prácticas para que los menores no caigan en las garras de los ciberdelincuentes: “No publicar fotos de los menores, tener cuidado con los datos personales, no mostrar los logos de los colegios de los niños, y enseñar a nuestros muchachos la responsabilidad del uso del internet. Que no manden fotos, que no manden información a desconocidos, que no entablen conversaciones en los medios digitales con personas que les pueden hacer daño”.

La mayoría de los acosadores son hombres entre los 20 y los 40 años.

María del Pilar Niño, experta en seguridad y privacidad del Distrito, recomienda alternativas como softwares para que los menores naveguen de forma segura. Por ejemplo, existen herramientas como llama Qustodio o k9 Web Protection, las cuales limitan el ingreso de información como pornografía o venta de drogas.